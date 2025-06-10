россия предоставляет КНДР возможность производства "шахедов" - Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как россия поставляет технологии и знания, чтобы помочь Северной Корее создать дальнобойные беспилотники-камикадзе и резко повысить точность ее баллистических ракет малой дальности KN-23. Об этом он сказал в интервью The War Zone 7 июня, пишет УНН.

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Буданов, пишет издание, заявил, что Северной Корее передается возможность производить беспилотники семейства Shahed, в частности. Первоначально предоставленные Ираном, россия сейчас производит около 2000 в месяц с планами увеличить их до 5000 в месяц, пишет издание.

[Есть] договоренности о начале создания мощностей по производству БПЛА типа "Гарпия" и "Герань" [российская версия иранских беспилотников Shahed-136] на территории Северной Кореи. Это, безусловно, внесет изменения в военный баланс в регионе между Северной Кореей и Южной Кореей - сказал Буданов.

"То есть они просто согласились начать организацию этого производства на территории Северной Кореи", - отметил он.

На вопрос, что еще рф дает Северной Корее за поставки войск и оружия, начальник ГУР сказал, что "это больше касается передачи технологий".

"Одним из примеров является технология производства БПЛА. Другое технологическое решение - я уже говорил вам о баллистических ракетах KN-23. Сначала, с началом передачи россии, они летели с отклонением в несколько километров, а сейчас точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов. Также идет модернизация авиационных средств поражения - ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Отдельные технологии на подводных лодках. К сожалению, баллистические ракеты, которые являются носителями ядерной нагрузки", - отметил Буданов.

"Ракеты KN-23, которые были поставлены в начале, теперь это совсем другая ракета [с точки зрения] своих технических характеристик. Точность возросла во много раз", - добавил он.

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