россия предоставляет КНДР возможность производства "шахедов" - Буданов

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 41876 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 116106 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 81998 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 78370 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 143529 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 52502 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 46596 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 147382 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 99975 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 47130 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
46%
756мм
Популярные новости

Взрывы в Киеве: ракета и падение дрона в Деснянском районе

9 июня, 23:09 • 36159 просмотра

Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили

9 июня, 23:50 • 30758 просмотра

Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города

02:18 • 32599 просмотра

кремль требует уступок от США по Украине для переговоров по контролю над вооружениями - ISW

02:46 • 22292 просмотра

"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу

03:15 • 25562 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 143529 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 157429 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 147382 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 164656 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 151191 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

07:28 • 2838 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

9 июня, 18:25 • 34240 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 47627 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 80468 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 97023 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

россия предоставляет КНДР возможность производства "шахедов" - Буданов

Киев • УНН

 • 388 просмотра

По словам Кирилла Буданова, россия передает Северной Корее технологии для производства дронов типа Shahed и модернизации баллистических ракет KN-23. Это значительно повысит точность ракет.

россия предоставляет КНДР возможность производства "шахедов" - Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как россия поставляет технологии и знания, чтобы помочь Северной Корее создать дальнобойные беспилотники-камикадзе и резко повысить точность ее баллистических ракет малой дальности KN-23. Об этом он сказал в интервью The War Zone 7 июня, пишет УНН.

Детали

Буданов, пишет издание, заявил, что Северной Корее передается возможность производить беспилотники семейства Shahed, в частности. Первоначально предоставленные Ираном, россия сейчас производит около 2000 в месяц с планами увеличить их до 5000 в месяц, пишет издание.

[Есть] договоренности о начале создания мощностей по производству БПЛА типа "Гарпия" и "Герань" [российская версия иранских беспилотников Shahed-136] на территории Северной Кореи. Это, безусловно, внесет изменения в военный баланс в регионе между Северной Кореей и Южной Кореей

- сказал Буданов.

"То есть они просто согласились начать организацию этого производства на территории Северной Кореи", - отметил он.

На вопрос, что еще рф дает Северной Корее за поставки войск и оружия, начальник ГУР сказал, что "это больше касается передачи технологий".

"Одним из примеров является технология производства БПЛА. Другое технологическое решение - я уже говорил вам о баллистических ракетах KN-23. Сначала, с началом передачи россии, они летели с отклонением в несколько километров, а сейчас точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов. Также идет модернизация авиационных средств поражения - ракет класса "воздух-воздух" большой дальности. Отдельные технологии на подводных лодках. К сожалению, баллистические ракеты, которые являются носителями ядерной нагрузки", - отметил Буданов.

"Ракеты KN-23, которые были поставлены в начале, теперь это совсем другая ракета [с точки зрения] своих технических характеристик. Точность возросла во много раз", - добавил он.

В КНДР шойгу встретился с Ким Чен Ыном для обсуждения поддержки рф в войне против Украины05.06.25, 09:30 • 1410 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Шахед-136
Северная Корея
Южная Корея
Кирилл Буданов
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9