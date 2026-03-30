Зеленский назвал подготовку к зиме главным риском для Украины

Украина сейчас обеспечена финансированием армии, выплатами зарплат и пенсий, однако существуют серьезные риски относительно подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Главы государства, ключевая проблема заключается именно в энергетическом секторе и восстановлении критической инфраструктуры.

Зарплаты для людей есть, финансирование армии есть, пенсии еще выплачиваются. Самые большие риски – это подготовка к зиме – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что решающим фактором станет поддержка европейских партнеров.

Речь идет о кредите в размере 90 млрд евро, который необходим для реализации планов по защите энергетической системы и обеспечению стабильного водоснабжения.

По словам Зеленского, без этого финансирования подготовка к зиме может оказаться под угрозой, в частности из-за необходимости восстановления объектов, поврежденных в результате российских атак.

