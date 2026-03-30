Зеленский назвал подготовку к зиме главным риском для Украины

$43.840.0450.490.12
Эксклюзив
17:17 • 662 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
15:29 • 12058 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
13:48 • 14408 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
12:43 • 17042 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 21933 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 28567 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50 • 22839 просмотра
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
30 марта, 09:05 • 11344 просмотра
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
30 марта, 06:43 • 25951 просмотра
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
29 марта, 13:23 • 39634 просмотра
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Популярные новости
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну30 марта, 10:07 • 17365 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 34660 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 26927 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 18849 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 12007 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент15:29 • 12058 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 12183 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 27094 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 34826 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 52489 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 1996 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели15:06 • 5080 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 8194 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 19010 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 37557 просмотра
Зеленский назвал подготовку к зиме главным риском для Украины

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Украина имеет средства на армию и соцвыплаты, но нуждается в 90 млрд евро на энергетику. Без помощи партнеров подготовка к отопительному сезону под угрозой.

Зеленский назвал подготовку к зиме главным риском для Украины

Украина сейчас обеспечена финансированием армии, выплатами зарплат и пенсий, однако существуют серьезные риски относительно подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам Главы государства, ключевая проблема заключается именно в энергетическом секторе и восстановлении критической инфраструктуры.

Зарплаты для людей есть, финансирование армии есть, пенсии еще выплачиваются. Самые большие риски – это подготовка к зиме 

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что решающим фактором станет поддержка европейских партнеров.

Речь идет о кредите в размере 90 млрд евро, который необходим для реализации планов по защите энергетической системы и обеспечению стабильного водоснабжения.

По словам Зеленского, без этого финансирования подготовка к зиме может оказаться под угрозой, в частности из-за необходимости восстановления объектов, поврежденных в результате российских атак.

Bloomberg узнало, на сколько Украине может хватить средств на покрытие расходов на фоне торможения помощи27.03.26, 14:42 • 3685 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина