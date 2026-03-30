Зеленський назвав підготовку до зими головним ризиком для України

Україна наразі забезпечена фінансуванням армії, виплатами зарплат і пенсій, однак існують серйозні ризики щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

За словами Глави держави, ключова проблема полягає саме в енергетичному секторі та відновленні критичної інфраструктури.

Зарплати для людей є, фінансування армії є, пенсії ще сплачуються. Найбільші ризики – це підготовка до зими – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що вирішальним фактором стане підтримка європейських партнерів.

Йдеться про кредит у розмірі 90 млрд євро, який необхідний для реалізації планів із захисту енергетичної системи та забезпечення стабільного водопостачання.

За словами Зеленського, без цього фінансування підготовка до зими може опинитися під загрозою, зокрема через необхідність відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок російських атак.

