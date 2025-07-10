Зеленский и Туск обсудили усиление ПВО и оборонное производство

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Польши Дональдом Туском. Лидеры обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, недавние российские обстрелы украинских городов и необходимость усиления ПВО, передает УНН со ссылкой на ОП.

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Глава государства поблагодарил за оборонную поддержку со стороны Польши и участие Дональда Туска в Конференции по вопросам восстановления Украины. Отдельно Президент отметил то, что Польша вместе с Еврокомиссией, Европейским инвестиционным банком, Францией, Германией и Италией присоединилась к новосозданному Европейскому флагманскому фонду реконструкции Украины. Это позволит привлечь крупные инвестиции для помощи в восстановлении страны.

Зеленский также выразил надежду на то, что Польша и дальше будет оставаться ключевым логистическим и транзитным хабом для международной помощи Украине.

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Лидеры обсудили ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, недавние российские обстрелы украинских городов и необходимость усиления ПВО.

Президент отметил, что приоритетом Украины является развитие оборонного производства. Наше государство заинтересовано сотрудничать с Польшей в рамках кредитного инструмента ЕС SAFE и других программ для совместной закупки и производства вооружений и военной техники.