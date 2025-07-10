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Зеленський і Туск обговорили посилення ППО та оборонне виробництво

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском для обговорення ситуації на полі бою та оборонних потреб України. Лідери також торкнулися питання посилення ППО та співпраці у виробництві озброєнь.

Зеленський і Туск обговорили посилення ППО та оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Лідери обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, нещодавні російські обстріли українських міст і необхідність посилення ППО, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував за оборонну підтримку з боку Польщі та участь Дональда Туска в Конференції з питань відновлення України. Окремо Президент відзначив те, що Польща разом із Єврокомісією, Європейським інвестиційним банком, Францією, Німеччиною та Італією приєдналася до новоствореного Європейського флагманського фонду реконструкції України. Це дасть змогу залучити великі інвестиції для допомоги у відновленні країни.

Зеленський також висловив сподівання на те, що Польща й далі залишатиметься ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні.

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Лідери обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, нещодавні російські обстріли українських міст і необхідність посилення ППО.

Президент зазначив, що пріоритетом України є розвиток оборонного виробництва. Наша держава зацікавлена співпрацювати з Польщею в межах кредитного інструмента ЄС SAFE та інших програм для спільної закупівлі та виробництва озброєнь і військової техніки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Європейський інвестиційний банк
Європейська комісія
Європейський Союз
Франція
Італія
Німеччина
Дональд Туск
Володимир Зеленський
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