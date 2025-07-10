Зеленський провів переговори з європейськими лідерами: обговорили вступ України до ЄС та санкції проти рф

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили євроінтеграцію України та 18-й пакет санкцій проти росії. Про це Зеленський повідомив у Telegram, передає УНН.

Провів важливу зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України та за новий пакет підтримки на понад 2 мільярди євро. Також створення Європейського флагманського фонду реконструкції України є важливим. Він допоможе залучити ще більше інвестицій в Україну. Окремо говорили про євроінтеграцію України. Ми готові відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС. Для цього треба знайти рішення для розблокування угорського вето - повідомив Зеленський.

Також він зазначив, що під час зустрічі обговорили новий, 18-й пакет санкцій проти росії, який має ще більше посилити тиск на агресора.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет фінансової підтримки України на 2,3 млрд євро, який передбачає гранти та кредитні гарантії для підтримки зусиль України щодо відновлень та реконструкції.