Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами: обсудили вступление Украины в ЕС и санкции против рф

Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили евроинтеграцию Украины и 18-й пакет санкций против россии. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Провел важную встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Поблагодарил за участие в Конференции по вопросам восстановления Украины и за новый пакет поддержки на более чем 2 миллиарда евро. Также создание Европейского флагманского фонда реконструкции Украины является важным. Он поможет привлечь еще больше инвестиций в Украину. Отдельно говорили о евроинтеграции Украины. Мы готовы открыть все переговорные кластеры во время председательства Дании в Совете ЕС. Для этого нужно найти решение для разблокирования венгерского вето - сообщил Зеленский.

Также он отметил, что во время встречи обсудили новый, 18-й пакет санкций против россии, который должен еще больше усилить давление на агрессора.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете финансовой поддержки Украины на 2,3 млрд евро, который предусматривает гранты и кредитные гарантии для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции.