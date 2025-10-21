Зеленский и Санчес обсудили энергетическую помощь Украине и договорились о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, во время которого обсудили шаги по дальнейшему укреплению обороны нашего государства. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Сейчас, когда россия ежедневно наносит удары по нашей энергетике, особенно важен каждый вклад со стороны партнеров. Испания оперативно выделила конкретную энергетическую помощь, и я благодарен за это - заявил Зеленский.

Также стороны обсудили содержательные шаги, которые могут существенно усилить оборону Украины.

Зеленский и Санчес скоординировали дипломатическую работу на эту неделю, договорились о встрече и о новых шагах в поддержку Украины, украинцев и общей безопасности в Европе.

Единство Европы может принести правильные результаты для всех нас - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал хорошее и во многом абсолютно новое соглашение по украинским оборонным возможностям.

Владимир Зеленский провел совещание с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым, где определил несколько важных приоритетов.