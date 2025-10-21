Зеленський та Санчес обговорили енергетичну допомогу Україні та домовились про зустріч

$41.760.03
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
15:33 • 15131 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07 • 19043 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 29150 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57 • 19455 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 21023 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 22554 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22059 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20922 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19583 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК21 жовтня, 11:05
Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal21 жовтня, 11:26
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року13:20
СБУ знищила два легкомоторні літаки ворога, що перехоплювали українські далекобійні дрониVideo15:32
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник "харківської весни" з проросійськими настроямиPhoto13:53
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Педро Санчес
Бен Аффлек
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Київська область
Новгород-Сіверський
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ16:48
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31
Зеленський та Санчес обговорили енергетичну допомогу Україні та домовились про зустріч

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом, обговоривши кроки щодо зміцнення оборони України та енергетичну допомогу. Сторони скоординували дипломатичну роботу та домовилися про зустріч для подальшої підтримки України.

Зеленський та Санчес обговорили енергетичну допомогу Україні та домовились про зустріч

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої обговорили кроки щодо подальшого зміцнення оборони нашої держави. Про це пише УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.

Зараз, коли росія щодня завдає ударів по нашій енергетиці, особливо важливий кожен внесок з боку партнерів. Іспанія оперативно виділила конкретну енергетичну допомогу, і я вдячний за це 

- заявив Зеленський.

Також сторони обговорили змістовні кроки, які можуть суттєво посилити оборону України. 

Зеленський і Санчес скоординували дипломатичну роботу на цей тиждень, домовилися про зустріч і про нові кроки на підтримку України, українців та спільної безпеки у Європі. 

Єдність Європи може принести правильні результати для всіх нас 

- підкреслив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський анонсував хорошу й багато в чому абсолютно нову угоду щодо українських оборонних спроможностей.

Володимир Зеленський провів нараду з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умеровим, де визначив кілька важливих пріоритетів.

Павло Зінченко

