Зеленський та Санчес обговорили енергетичну допомогу Україні та домовились про зустріч
Київ • УНН
Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом, обговоривши кроки щодо зміцнення оборони України та енергетичну допомогу. Сторони скоординували дипломатичну роботу та домовилися про зустріч для подальшої підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом, під час якої обговорили кроки щодо подальшого зміцнення оборони нашої держави. Про це пише УНН з посиланням на допис Зеленського в Telegram.
Зараз, коли росія щодня завдає ударів по нашій енергетиці, особливо важливий кожен внесок з боку партнерів. Іспанія оперативно виділила конкретну енергетичну допомогу, і я вдячний за це
Також сторони обговорили змістовні кроки, які можуть суттєво посилити оборону України.
Зеленський і Санчес скоординували дипломатичну роботу на цей тиждень, домовилися про зустріч і про нові кроки на підтримку України, українців та спільної безпеки у Європі.
Єдність Європи може принести правильні результати для всіх нас
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський анонсував хорошу й багато в чому абсолютно нову угоду щодо українських оборонних спроможностей.
Володимир Зеленський провів нараду з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умеровим, де визначив кілька важливих пріоритетів.