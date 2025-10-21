Зеленський анонсував "хорошу й абсолютно нову" угоду щодо оборонних спроможностей України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський анонсував нову угоду щодо оборонних спроможностей, деталі якої будуть оприлюднені цього тижня. Ця угода розглядається як частина довгострокових гарантій безпеки для України.
Президент України Володимир Зеленський анонсував хорошу й багато в чому абсолютно нову угоду щодо українських оборонних спроможностей. Деталі, за його словами, будуть на тижні, передає УНН.
Зараз уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами – важливі заходи далі по тижню. ...буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково
За його словами, зараз деталі ще зарано називати – усе буде на тижні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо енергетики, у тому числі і газу, прикриття обʼєктів енергетики, за підсумками якої повідомив про підготовку відповідей, у тому числі й масштабування далекобійних відповідей на російський терор, і доручив підготувати документи для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО.