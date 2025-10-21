Зеленский анонсировал "хорошее и совершенно новое" соглашение по оборонным возможностям Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое соглашение по оборонным возможностям, детали которого будут обнародованы на этой неделе. Это соглашение рассматривается как часть долгосрочных гарантий безопасности для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал хорошее и во многом совершенно новое соглашение относительно украинских оборонных возможностей. Детали, по его словам, будут на неделе, передает УНН.
Сейчас уже финализировали подготовку к встречам с европейскими партнерами – важные мероприятия далее по неделе. ...будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение относительно наших оборонных возможностей. Соглашение, которое будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно
По его словам, сейчас детали еще рано называть – все будет на неделе.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего по энергетике, в том числе и газу, прикрытию объектов энергетики, по итогам которой сообщил о подготовке ответов, в том числе и масштабировании дальнобойных ответов на российский террор, и поручил подготовить документы для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО.