Зеленский анонсировал "хорошее и совершенно новое" соглашение по оборонным возможностям Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал хорошее и во многом совершенно новое соглашение относительно украинских оборонных возможностей. Детали, по его словам, будут на неделе, передает УНН.

Сейчас уже финализировали подготовку к встречам с европейскими партнерами – важные мероприятия далее по неделе. ...будет хорошее и во многом совершенно новое соглашение относительно наших оборонных возможностей. Соглашение, которое будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно - сообщил Зеленский.

По его словам, сейчас детали еще рано называть – все будет на неделе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего по энергетике, в том числе и газу, прикрытию объектов энергетики, по итогам которой сообщил о подготовке ответов, в том числе и масштабировании дальнобойных ответов на российский террор, и поручил подготовить документы для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО.