Далекобійні відповіді ворогу та підготовка угод з американською стороною про закупівлю ППО: Зеленський провів Ставку по енергетиці
Київ • УНН
Президент Зеленський провів Ставку, де обговорили енергетичну ситуацію, відновлення після ударів та розширення резервів обладнання. Також розглянули питання газової сфери та посилення захисту енергетичних об'єктів від повітряних атак.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо енергетики, у тому числі і газу, прикриття обʼєктів енергетики, за підсумками якої повідомив про підготовку відповідей, у тому числі й масштабування далекобійних відповідей на російський терор, і доручив підготувати документи для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО, пише УНН.
Провів Ставку. Більшість питань - щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях. Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури
Зі слів Президента, були й доповіді щодо відновлення в громадах після ударів. "Визначили й параметри розширення наших резервів. Зокрема, це стосується резервів обладнання. Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності", - наголосив Зеленський.
"Детально обговорили ситуацію в газовій сфері - накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи, - зазначив Президент. - Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота".
"Була також окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації", - повідомив Президент.
Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини. Слава Україні!
