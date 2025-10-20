Далекобійні відповіді ворогу та підготовка угод з американською стороною про закупівлю ППО: Зеленський провів Ставку по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо енергетики, у тому числі і газу, прикриття обʼєктів енергетики, за підсумками якої повідомив про підготовку відповідей, у тому числі й масштабування далекобійних відповідей на російський терор, і доручив підготувати документи для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО, пише УНН.

Провів Ставку. Більшість питань - щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях. Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури