Далекобійні відповіді ворогу та підготовка угод з американською стороною про закупівлю ППО: Зеленський провів Ставку по енергетиці

12:10
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди
20 жовтня, 04:49
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський
20 жовтня, 07:56
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війну
20 жовтня, 08:14
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців
09:15
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа
10:40
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:22
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війну
20 жовтня, 08:14
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінів
19 жовтня, 08:35
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Угорщина
Будапешт
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується
19 жовтня, 04:31
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили
18 жовтня, 06:19
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема
17 жовтня, 20:07
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
17 жовтня, 10:57
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму
15 жовтня, 15:48
Далекобійні відповіді ворогу та підготовка угод з американською стороною про закупівлю ППО: Зеленський провів Ставку по енергетиці

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Президент Зеленський провів Ставку, де обговорили енергетичну ситуацію, відновлення після ударів та розширення резервів обладнання. Також розглянули питання газової сфери та посилення захисту енергетичних об'єктів від повітряних атак.

Далекобійні відповіді ворогу та підготовка угод з американською стороною про закупівлю ППО: Зеленський провів Ставку по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку Верховного Головнокомандувача щодо енергетики, у тому числі і газу, прикриття обʼєктів енергетики,  за підсумками якої повідомив про підготовку відповідей, у тому числі й масштабування далекобійних відповідей на російський терор, і доручив підготувати документи для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО, пише УНН.

Провів Ставку. Більшість питань - щодо енергетики. Передусім ситуація в областях і громадах, зрозумілі складнощі на прикордонних та прифронтових територіях. Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури

- написав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, були й доповіді щодо відновлення в громадах після ударів. "Визначили й параметри розширення наших резервів. Зокрема, це стосується резервів обладнання. Є конкретні напрями спілкування з партнерами у Європі, які можуть підтримати необхідною номенклатурою енергетичного обладнання. МЗС України має проявити більше активності", - наголосив Зеленський.

"Детально обговорили ситуацію в газовій сфері - накопичення газу на опалювальний сезон, ремонтні роботи, - зазначив Президент. - Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили. Триває ця робота".

Як Україна буде долати загрози щодо можливого дефіциту газу - відповідь Президента
20.10.25, 13:03

"Була також окрема доповідь щодо військового компонента, а саме прикриття обʼєктів енергетики від ударів з повітря. Визначились із забезпеченням додаткових гелікоптерів і загалом зі зміцненням бойової авіації", - повідомив Президент.

Доручив відповідній команді оперативно провести підготовку всіх документів, що необхідні для угод з американською стороною про закупівлю систем ППО. Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини. Слава Україні!

- вказав Зеленський.

ППО, далекобійна зброя, співпраця в енергетиці: посол підбила підсумки візиту Зеленського до США
18.10.25, 10:59

Юлія Шрамко

