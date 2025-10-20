$41.730.10
12:10 • 6634 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 18344 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 44049 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 24162 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 27199 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 10039 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25154 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 25988 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64739 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 108772 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Дальнобойные ответы врагу и подготовка соглашений с американской стороной о закупке ПВО: Зеленский провел Ставку по энергетике

Киев • УНН

 1184 просмотра

Президент Зеленский провел Ставку, где обсудили энергетическую ситуацию, восстановление после ударов и расширение резервов оборудования. Также рассмотрели вопросы газовой сферы и усиления защиты энергетических объектов от воздушных атак.

Дальнобойные ответы врагу и подготовка соглашений с американской стороной о закупке ПВО: Зеленский провел Ставку по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего по энергетике, в том числе и газу, прикрытию объектов энергетики, по итогам которой сообщил о подготовке ответов, в том числе и масштабировании дальнобойных ответов на российский террор, и поручил подготовить документы для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО, пишет УНН.

Провел Ставку. Большинство вопросов – по энергетике. Прежде всего ситуация в областях и общинах, понятные сложности на приграничных и прифронтовых территориях. Чем ближе позиции российской армии, тем значительнее вызовы. Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры

- написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, были и доклады по восстановлению в общинах после ударов. "Определили и параметры расширения наших резервов. В частности, это касается резервов оборудования. Есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. МИД Украины должен проявить больше активности", - подчеркнул Зеленский.

"Подробно обсудили ситуацию в газовой сфере - накопление газа на отопительный сезон, ремонтные работы, - отметил Президент. - Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили. Продолжается эта работа".

"Был также отдельный доклад по военному компоненту, а именно прикрытие объектов энергетики от ударов с воздуха. Определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации", - сообщил Президент.

Поручил соответствующей команде оперативно провести подготовку всех документов, необходимых для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО. Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры. Слава Украине!

- указал Зеленский.

Юлия Шрамко

