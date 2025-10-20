Дальнобойные ответы врагу и подготовка соглашений с американской стороной о закупке ПВО: Зеленский провел Ставку по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку Верховного Главнокомандующего по энергетике, в том числе и газу, прикрытию объектов энергетики, по итогам которой сообщил о подготовке ответов, в том числе и масштабировании дальнобойных ответов на российский террор, и поручил подготовить документы для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО, пишет УНН.

Провел Ставку. Большинство вопросов – по энергетике. Прежде всего ситуация в областях и общинах, понятные сложности на приграничных и прифронтовых территориях. Чем ближе позиции российской армии, тем значительнее вызовы. Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры

По словам Президента, были и доклады по восстановлению в общинах после ударов. "Определили и параметры расширения наших резервов. В частности, это касается резервов оборудования. Есть конкретные направления общения с партнерами в Европе, которые могут поддержать необходимой номенклатурой энергетического оборудования. МИД Украины должен проявить больше активности", - подчеркнул Зеленский.

"Подробно обсудили ситуацию в газовой сфере - накопление газа на отопительный сезон, ремонтные работы, - отметил Президент. - Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили. Продолжается эта работа".

Как Украина будет преодолевать угрозы возможного дефицита газа - ответ Президента

"Был также отдельный доклад по военному компоненту, а именно прикрытие объектов энергетики от ударов с воздуха. Определились с обеспечением дополнительных вертолетов и в целом с укреплением боевой авиации", - сообщил Президент.

Поручил соответствующей команде оперативно провести подготовку всех документов, необходимых для соглашений с американской стороной о закупке систем ПВО. Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры. Слава Украине!