Зеленский и премьер Болгарии договорились о развитии логистики и инфраструктуры
Киев • УНН
Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры во время встречи в Киеве 26 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков сегодня, 26 февраля, во время встречи в Киеве договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.
Сегодня мы провели с Премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, как и всегда, продуктивные и вполне конкретные переговоры
Глава государства поблагодарил Болгарию за поддержку усилий Украины в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства. Как указал Президент, это чрезвычайно важно, что странам удается "даже в такое непростое время, несмотря на все сложности, обеспечивать нормальные экономические отношения".
Мы договорились с Болгарией активизировать развитие логистики и инфраструктуры в нашем регионе. Наше общее уважение к принципу добрососедства добавит экономического роста обеим нашим странам
Ранее УНН сообщал, что 26 февраля с визитом в Киев прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе со своей делегацией.
Зеленский и премьер Болгарии договорились о развитии логистики и инфраструктуры
Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры во время встречи в Киеве 26 февраля.
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