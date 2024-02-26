Зеленский и премьер Болгарии договорились о развитии логистики и инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков сегодня, 26 февраля, во время встречи в Киеве договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры. Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает УНН.

Сегодня мы провели с Премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, как и всегда, продуктивные и вполне конкретные переговоры - написал Зеленский.

Глава государства поблагодарил Болгарию за поддержку усилий Украины в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства. Как указал Президент, это чрезвычайно важно, что странам удается "даже в такое непростое время, несмотря на все сложности, обеспечивать нормальные экономические отношения".

Мы договорились с Болгарией активизировать развитие логистики и инфраструктуры в нашем регионе. Наше общее уважение к принципу добрососедства добавит экономического роста обеим нашим странам - отметил Президент.

Ранее УНН сообщал, что 26 февраля с визитом в Киев прибыл премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе со своей делегацией.