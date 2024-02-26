Зеленський та прем’єр Болгарії домовились про розбудову логістики та інфраструктури
Київ • УНН
Зеленський та прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков домовилися активізувати розвиток логістики та інфраструктури під час зустрічі в Києві 26 лютого.
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков сьогодні, 26 лютого, під час зустрічі в Києві домовились активізувати розбудову логістики та інфраструктури. Про це голова держави повідомив у соцмережах, передає УНН.
Сьогодні ми провели з Прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, як і завжди, продуктивні та цілком конкретні перемовини
Голова держави подякував Болгарії за підтримку зусиль України у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства. Як вказав Президент, це надзвичайно важливо, що країним вдається "навіть у такий непростий час попри всі складнощі забезпечувати нормальні економічні відносини".
Ми домовилися з Болгарією активізувати розбудову логістики та інфраструктури в нашому регіоні. Наша спільна повага до принципу добросусідства додасть економічного зростання обом нашим країнам
Раніше УНН повідомляв, що 26 лютого з візитом до Києва прибув прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із своєю делегацією.