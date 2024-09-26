Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН

Зеленский и Байден обсудили поддержку Украины и план восстановления на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джозефом Байденом в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский выразил благодарность Байдену и Соединенным Штатам за поддержку, которая помогает Украине сохранить независимость и спасает жизни людей.

Лидеры обсудили ситуацию на фронте и вопросы Плана победы, договорившись о деталях переговоров в Вашингтоне 26 сентября.

Во время специальной встречи G7+ более 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

G7 подписала декларацию поддержки восстановления Украины

Зеленский подчеркнул важность закладки фундамента для архитектуры восстановления, что будет способствовать миру в Украине и Европе.

Зеленский призвал к совместному восстановлению Украины после войны