Зеленский и Байден обсудили поддержку, план победы и восстановление Украины на полях Генассамблеи ООН
Киев • УНН
Президенты Украины и США встретились в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН. Они обсудили ситуацию на фронте, План победы и восстановления Украины, а также договорились о деталях переговоров в Вашингтоне.
Зеленский и Байден обсудили поддержку Украины и план восстановления на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джозефом Байденом в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский выразил благодарность Байдену и Соединенным Штатам за поддержку, которая помогает Украине сохранить независимость и спасает жизни людей.
Лидеры обсудили ситуацию на фронте и вопросы Плана победы, договорившись о деталях переговоров в Вашингтоне 26 сентября.
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