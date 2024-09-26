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G7 подписала декларацию поддержки восстановления Украины

G7 подписала декларацию поддержки восстановления Украины

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 23:04  •  209 просмотра

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Лидеры G7 приняли декларацию о поддержке Украины во время войны и в мирное время. Документ предусматривает военную, гуманитарную и экономическую помощь, а также использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Лидеры G7 подписали декларацию поддержки восстановления Украины. Об этом сообщает Белый Дом, передает УНН.

Детали

Лидеры стран Большой семерки в рамках совместной декларации подтвердили свою решительную поддержку Украине во время войны и в мирное время. Декларация была принята на фоне продолжающейся агрессии террористической страны. Она подчеркивает важность совместных усилий международных партнеров в предоставлении военной, гуманитарной и бюджетной помощи.

Согласно коммюнике, G7 обязуется использовать экономическую помощь для обеспечения макрофинансовой стабильности в Украине, восстановления критической инфраструктуры и содействия социальной устойчивости. Особое внимание будет уделено реформам, в частности улучшению бизнес-климата и борьбе с коррупцией.

Лидеры также подтвердили, что рф должна заплатить за нанесенный ущерб в соответствии с международным правом, поэтому отметили, что активы врага останутся заблокированными до выполнения этих обязательств. В документе подчеркнуто, что до конца года будет реализовано 50 миллиардов долларов дополнительного финансирования для Украины через займы, которые будут обслуживаться за счет поступлений от российских активов.

Кроме того, G7 продолжит работать над разработкой стратегии для координации поддержки экономического восстановления Украины через Украинскую донорскую платформу. Лидеры также отметили необходимость инклюзивного восстановления, учитывающего потребности уязвимых групп населения.

Наше послание четкое: мы остаемся преданными стратегической цели свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, которая является процветающей и способной защитить себя

- говорится в декларации.

Зеленский призвал к совместному восстановлению Украины после войны25 сентября 2024, 22:15 • 2630 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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