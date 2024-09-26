G7 підписала декларацію підтримки відновлення України

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55023 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 104345 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 142662 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117971 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110138 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114280 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140109 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75249 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83691 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177666 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33014 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32080 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 24031 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 35866 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 15421 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 142664 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140109 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177666 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516381 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595847 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 6000 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32080 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33014 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35186 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59144 перегляди
Актуальне
G7 підписала декларацію підтримки відновлення України

G7 підписала декларацію підтримки відновлення України

Київ • УНН

 • 112275 перегляди

Лідери G7 ухвалили декларацію про підтримку України під час війни та в мирний час. Документ передбачає військову, гуманітарну та економічну допомогу, а також використання заморожених російських активів для відновлення України.

Лідери G7 підписали декларацію підтримки відновлення України. Про це повідомляє Білий Дім, передає УНН.

Деталі

Лідери країн Великої сімки в рамках спільної декларації підтвердили свою рішучу підтримку Україні під час війни та в мирний час. Декларація була ухвалена на фоні триваючої агресії терористичної країни. Вона наголошує на важливості спільних зусиль міжнародних партнерів у наданні військової, гуманітарної та бюджетної допомоги.

Згідно з комюніке, G7 зобов’язується використовувати економічну допомогу для забезпечення макрофінансової стабільності в Україні, відновлення критичної інфраструктури та сприяння соціальній стійкості. Особливу увагу буде приділено реформам, зокрема покращенню бізнес-клімату та боротьбі з корупцією.

Лідери також підтвердили, що рф повинна заплатити за завдану шкоду відповідно до міжнародного права, відтак зазначили, що активи ворога залишаться заблокованими до виконання цих зобов’язань. У документі підкреслено, що до кінця року буде реалізовано 50 мільярдів доларів додаткового фінансування для України через позики, які будуть обслуговуватися за рахунок надходжень від російських активів.

Крім того, G7 продовжить працювати над розробкою стратегії для координації підтримки економічного відновлення України через Українську донорську платформу. Лідери також наголосили на необхідності інклюзивного відновлення, що враховує потреби вразливих груп населення.

Наше послання чітке: ми залишаємося відданими стратегічній меті вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, яка є процвітаючою та здатною захистити себе

- йдеться у декларації.

Зеленський закликав до спільного відновлення України після війни26.09.24, 01:15 • 107021 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітикаНовини Світу
bilyi-dimБілий дім
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35