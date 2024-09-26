G7 підписала декларацію підтримки відновлення України
Київ • УНН
Лідери G7 ухвалили декларацію про підтримку України під час війни та в мирний час. Документ передбачає військову, гуманітарну та економічну допомогу, а також використання заморожених російських активів для відновлення України.
Лідери G7 підписали декларацію підтримки відновлення України. Про це повідомляє Білий Дім, передає УНН.
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Лідери країн Великої сімки в рамках спільної декларації підтвердили свою рішучу підтримку Україні під час війни та в мирний час. Декларація була ухвалена на фоні триваючої агресії терористичної країни. Вона наголошує на важливості спільних зусиль міжнародних партнерів у наданні військової, гуманітарної та бюджетної допомоги.
Згідно з комюніке, G7 зобов’язується використовувати економічну допомогу для забезпечення макрофінансової стабільності в Україні, відновлення критичної інфраструктури та сприяння соціальній стійкості. Особливу увагу буде приділено реформам, зокрема покращенню бізнес-клімату та боротьбі з корупцією.
Лідери також підтвердили, що рф повинна заплатити за завдану шкоду відповідно до міжнародного права, відтак зазначили, що активи ворога залишаться заблокованими до виконання цих зобов’язань. У документі підкреслено, що до кінця року буде реалізовано 50 мільярдів доларів додаткового фінансування для України через позики, які будуть обслуговуватися за рахунок надходжень від російських активів.
Крім того, G7 продовжить працювати над розробкою стратегії для координації підтримки економічного відновлення України через Українську донорську платформу. Лідери також наголосили на необхідності інклюзивного відновлення, що враховує потреби вразливих груп населення.
Наше послання чітке: ми залишаємося відданими стратегічній меті вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, яка є процвітаючою та здатною захистити себе
Зеленський закликав до спільного відновлення України після війни26.09.24, 01:15 • 107021 перегляд