Зеленський і Байден обговорили підтримку, план перемоги і відновлення України на полях Генасамблеї ООН
Київ • УНН
Президенти України та США зустрілися в Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. Вони обговорили ситуацію на фронті, План перемоги та відновлення України, а також домовилися про деталі переговорів у Вашингтоні.
Зеленський і Байден обговорили підтримку України та план відновлення на полях Генасамблеї ООН. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом у Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. Зеленський висловив подяку Байдену та Сполученим Штатам за підтримку, яка допомагає Україні зберегти незалежність і рятує життя людей.
Лідери обговорили ситуацію на фронті та питання Плану перемоги, домовившись про деталі переговорів у Вашингтоні 26 вересня.
Під час спеціальної зустрічі G7+ понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.
G7 підписала декларацію підтримки відновлення України26.09.24, 02:04 • 112276 переглядiв
Зеленський підкреслив важливість закладання фундаменту для архітектури відновлення, що сприятиме миру в Україні та Європі.
Зеленський закликав до спільного відновлення України після війни26.09.24, 01:15 • 107022 перегляди