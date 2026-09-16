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Financial Times

Зеленский анонсировал встречи в США и новые пакеты поддержки

Киев • УНН

 • 4606 просмотра

Зеленский заявил о подготовке встреч в США по вопросам мира, энергетики, продовольственной безопасности и оружия. Украина ожидает новые пакеты поддержки, в частности ПВО.

Зеленский анонсировал встречи в США и новые пакеты поддержки

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречи с партнёрами в США, в частности по вопросам приближения мира, а также энергетики, продовольственной безопасности и оружия. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передаёт УНН

Мы готовим встречи с нашими партнёрами в Соединённых Штатах Америки. Это касается и переговоров — приближения мира, некоторых других очень существенных вопросов, в частности энергетики, продовольственной безопасности и оружия. Будут новые пакеты поддержки для Украины. В частности, ПВО 

- сказал Зеленский. 

Напомним 

Украинская и американская стороны сейчас прорабатывают возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, её содержание и повестку дня. 

Павел Башинский

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