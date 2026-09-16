Зеленський анонсував зустрічі у США та нові пакети підтримки

Президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі з партнерами в США, зокрема щодо наближення миру, а також питань енергетики, продовольчої безпеки та зброї. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Ми готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах Америки. Це стосується і перемовин – наближення миру, деяких інших дуже суттєвих питань, зокрема й про енергетику, й про продовольчу безпеку, й про зброю. Будуть нові пакети підтримки для України. Зокрема, ППО - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Українська та американська сторони зараз опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, її наповнення та порядок денний.