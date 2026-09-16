Зеленський анонсував зустрічі у США та нові пакети підтримки

$44.600.0451.450.06
ukenru
Ексклюзив
07:57 • 18525 перегляди
Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу
07:10 • 12991 перегляди
Президент призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків Генерального прокурора
06:47 • 16087 перегляди
До 18 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок ворожої атаки рфPhoto
03:36 • 28018 перегляди
У Європі вдруге за тиждень загорілося оборонне підприємство, яке виробляє снаряди для України
17 вересня, 03:05 • 25499 перегляди
У ярославлі після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ росії - OSINT
17 вересня, 02:16 • 22742 перегляди
Поки Україні не вистачає ракет для ППО, США витрачали понад 4 протиракети на кожну ціль під час атаки Ірану
17 вересня, 02:05 • 21795 перегляди
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 12 - серед них 2 дитини
17 вересня, 01:18 • 15584 перегляди
На Донеччині "вибори" до держдуми рф проводять під наглядом озброєних автоматами людейPhoto
17 вересня, 00:37 • 14749 перегляди
У ростові-на-дону спалахнула пожежа на території військового аеродрому - OSINTVideo
16 вересня, 23:37 • 14807 перегляди
росіяни масовано атакували Київ балістикою - монітори повідомляють про щонайменше 12 ракет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.9м/с
41%
750мм
Популярнi новини
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 35036 перегляди
Нічна атака рф на Київ - постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина17 вересня, 00:40 • 25760 перегляди
Що святкують 17 вересня в Україні та світі 03:57 • 12213 перегляди
У Києві до 16 зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки рфPhoto05:39 • 23563 перегляди
Удар рф по залізниці: пошкоджено вокзал Берестина, у Києві обмежено рух кільцевої електричкиVideo07:37 • 8270 перегляди
Публікації
Асоціація платників податків закликає Мінфін оперативно розв'язати проблему з оподаткуванням авіалізингу
Ексклюзив
07:57 • 18540 перегляди
США вирішують, якою буде ключова ставка: що це означає для долара та світових ринків16 вересня, 15:48 • 50897 перегляди
Роль адвоката в захисті бізнесу під час слідчих дій або чому шукати адвоката після обшуку запізно16 вересня, 15:27 • 47263 перегляди
Європа посилює оборону - Урсула фон дер Ляєн розповіла, що змінитьсяPhoto16 вересня, 11:06 • 50077 перегляди
Авіація під тиском: необґрунтоване трактування оподаткування авіалізингу загрожує бюджетним надходженням16 вересня, 10:00 • 55548 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Грегорі Мікс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка Disney Деббі Раян розповіла про травму мозку, яка змінила її життя17 вересня, 00:05 • 35258 перегляди
Барак Обама оплакує домашнього улюбленця, який помер після 13 років проживання у родиніPhoto16 вересня, 23:05 • 39860 перегляди
Племінниці Тревіса Келсі вигадали особливе ім'я для Тейлор Свіфт після її весілля з футболістом16 вересня, 22:06 • 36813 перегляди
Король Чарльз нібито казав, що принцесу Діану "скоро забудуть" – Букінгемський палац відреагував16 вересня, 21:05 • 36216 перегляди
Нова надія українського нападу - хто такий Артем Степанов, на якого розраховує Мальдера, та як він здійняв шум у Нідерландах16 вересня, 15:40 • 40957 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Financial Times
Tesla Model Y

Зеленський анонсував зустрічі у США та нові пакети підтримки

Київ • УНН

 • 4534 перегляди

Зеленський заявив про підготовку зустрічей у США щодо миру, енергетики, продовольчої безпеки та зброї. Україна очікує нові пакети підтримки, зокрема ППО.

Зеленський анонсував зустрічі у США та нові пакети підтримки

Президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі з партнерами в США, зокрема щодо наближення миру, а також питань енергетики, продовольчої безпеки та зброї. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Ми готуємо зустрічі з нашими партнерами в Сполучених Штатах Америки. Це стосується і перемовин – наближення миру, деяких інших дуже суттєвих питань, зокрема й про енергетику, й про продовольчу безпеку, й про зброю. Будуть нові пакети підтримки для України. Зокрема, ППО 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Українська та американська сторони зараз опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, її наповнення та порядок денний. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна