Вооруженные силы Украины готовы к отражению вооруженной агрессии на 100% - Хомчак
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Вооруженные силы Украины и другие составляющие сектора безопасности и обороны сегодня готовы к отражению вооруженной агрессии. Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время специальной сессии форума "Украина 30. Безопасность страны", передает корреспондент УНН.
Цитата:
"В военном отношении, сегодня Вооруженные силы Украины, другие составляющие сектора безопасности и обороны сегодня готовы к отражению вооруженной агрессии. Если можно так сказать, на сколько процентов, то я с уверенностью скажу, что готовы на 100%. А далее, когла начинается бой или начинается агрессия, то там уже дальше ты не можешь спрогнозировать сегодня, сидя за столом, как оно будет идти. Это покажет только бой, это покажет только агрессия", - сказал Хомчак.
"Но, так как мы имеем опыт вооруженной борьбы уже 7 лет, пошел восьмой год, и мы постоянно анализируем 14-й год и каждый год войны, который идет, в плане применения, подготовки, готовности, в частности психологической, украинских военных, я вам со всей ответственностью хочу заявить, что мы готовы к любым действиям противника против нашего государства", - добавил он.
Дополнение
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
Зеленский после этого сообщал о медленном отведении сил РФ от границы, видит опасность. Сейчас, по сообщениям СМИ, на границе - около 80 тыс. человек российского контингента.