Зеленський заявив про повільне відведення сил РФ від кордону, вбачає небезпеку

Цитата:

"Щодо кількості військових чи кількості військового контингенту РФ, те що ми бачимо, ми бачимо поки що, не зважаючи на те, що було збільшення як контингенту, так техніки, на тимчасово окупованому півострові Крим і тимчасово окупованих частинах Донбасу, а також було збільшення вздовж лінії кордону між Росією і Україною – з цього всього ми бачимо поки що, з цих десятків тисяч людей і техніки ми бачимо на сьогодні, і наша розвідка, і наші військові, тільки 3,5 тис. військових, які почали відведення і пішли з тимчасово окупованого півострову Крим", - заявив Зеленський.

Деталі

Зі слів Президента, більше ніде зменшення Україна не бачила.

"Вважаємо, що це повільно, тому ймовірна загроза може бути. Ніхто не хоче цих сюрпризів", - додав він.

Доповнення

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.

Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.