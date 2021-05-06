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Зеленский заявил о медленном отводе сил РФ от границы, видит опасность

Киев  •  УНН

 • 23923 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На сегодня Украина наблюдает отвод только 3,5 тыс. военных из тритории временно оккупированного Крыма. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Относительно количества военных или количества военного контингента РФ, то что мы видим, мы видим пока, несмотря на то, что было увеличение как контингента, так техники, на временно оккупированном полуострове Крым и временно оккупированных частях Донбасса, а также было увеличение вдоль линии границы между Россией и Украиной - из этого всего мы видим пока, из этих десятков тысяч людей и техники мы видим сегодня, и наша разведка, и наши военные, только 3,5 тыс. военных, которые начали отвод и ушли из временно оккупированного полуострова Крым", - заявил Зеленский.

Детали

По словам Президента, больше нигде уменьшения Украина не видела.

"Считаем, что это медленно, поэтому вероятная угроза может быть. Никто не хочет этих сюрпризов", - добавил он.

Дополнение

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".

Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

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