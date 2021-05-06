The New York Times: 80 тисяч російських солдатів залишаються на кордоні з Україною

Деталі

Видання з посиланням на високопоставлених представників Пентагону повідомляє, що близько 80 тисяч російських військовослужбовців залишалися поблизу різних ділянок кордону країни з Україною, що як і раніше є найбільшим нарощуванням сил РФ з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році.

За словами офіційних осіб, російські військові дійсно наказали деяким підрозділам повернутися в казарми до 1 травня — і вони дійсно відійшли від кордону. Але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, — “сигнал про те, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розгорнути їх знову”, пише видання.

У той же час зазначається, що представники адміністрації президента США сприймають постійну присутність військ на кордоні з Україною як сигнал від Путіна про те, що він може зіставити — і фактично перевершити — кількість військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях США і НАТО в Європі.

Навчання під керівництвом США під назвою Defender Europe офіційно почалися у вівторок. У нього входять близько 28 000 військовослужбовців зі Сполучених Штатів і країн-союзників, які будуть брати участь в маневрах протягом наступних двох місяців в Європі. А в наступному місяці НАТО проведе ще одне вчення Steadfast Defender-21 в Румунії та Португалії.

Військові аналітики вважають, що розгортання військ Путіна явно призначалося для того, щоб показати себе, особливо на початку президентства Байдена.

Американські офіційні особи в свою чергу кажуть, що вони як і раніше не впевнені, які саме цілі нарощування військ Путіна і його рішення не доводити до кінця оголошення про виведення військ.

Деякі американські чиновники думають, що розгортання військ в основному направлено на те, щоб “спіймати на блефі Сполучені Штати і Європу — і прояснити для Києва межі підтримки Заходу”, пишуть журналісти. За словами цих офіційних осіб, Росія хоче викликати реакцію Заходу, але реакцію, яка не виправдає надій українського уряду.

“Можливо, Росія вже досягла цієї мети. Сполучені Штати заявили, що готові ввести нові санкції проти Москви, і висловили рішучу підтримку Україні. Але адміністрація Байдена не зробила жодних кроків для просування до членства в НАТО або значного збільшення військової допомоги Києву”, — вказують автори статті.

Зазначається також, що водопостачання Криму залишається ключовим моментом тертя. Високопоставлені американські чиновники вважають, що вторгнення в систему водопостачання залишається реальною загрозою.

Але проблема з водою назріває вже сім років, і Росія ніколи не робила таких кроків, щоб захопити контроль над водопостачанням, зазначають журналісти.

Адміністрація Байдена може збільшити військову допомогу Україні для протидії Москві. Але це вимагає балансу, заявили високопоставлені представники адміністрації Байдена. Хитрість полягає в тому, щоб зміцнити українську армію так, щоб вторгнення Росії виглядало складним завданням, але не до такої міри, що Росія відчує загрозу і повинна буде, на її думку, діяти.

Контекст

Україна в кінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною.

Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.



За даними керівництва ЄС і України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.



Moscow 22 квітня оголосила про відвід військ.



Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, однак вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності і деескалації ситуації на Донбасі.