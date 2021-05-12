Збройні сили України готові до відсічі збройної агресії на 100% - Хомчак

Цитата:

“У військовому відношенні, сьогодні Збройні сили України, інші складові сектору безпеки і оборони сьогодні готові до відсічі збройної агресії. Якщо можна сказати, на скільки відсотків, то я з упевненістю скажу, що готові на 100%. А далі, коли починається бій чи починається агресія, то там уже далі ти не можеш спрогнозувати сьогодні, сидячи за столом, як воно буде йти. Це покаже тільки бій, це покаже тільки агресія”, — сказав Хомчак.

“Але, так як ми маємо досвід збройної боротьби уже 7 років, пішов восьмий рік, і ми постійно аналізуємо 14-й рік і кожний рік війни, який іде, у плані застосування, підготовки, готовності, зокрема психологічної, українських військових, я вам з усією відповідальністю хочу заявити, що ми готові до будь-яких дій противника проти нашої держави”, — додав він.

Доповнення

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону, вбачає небезпеку. Наразі, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні — близько 80 тис. осіб російського контингенту.



