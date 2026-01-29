Завтра по всей Украине планируют отключать свет 29 января 2026
Киев • УНН
30 января по всей Украине будут применять графики почасовых отключений и ограничения мощности. Причиной названы последствия российских атак на энергообъекты.
Во всех областях Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.
Завтра, 30 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
