Завтра по всей Украине планируют отключать свет 29 января 2026

Во всех областях Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 30 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

В трех областях новые обесточивания из-за российских ударов, в Киеве временные графики, в Киевской области аварийные отключения - энергетики