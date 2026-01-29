$42.770.19
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 12808 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 13355 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 18571 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 17484 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 14224 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 17046 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27076 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 11981 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14146 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Графики отключений электроэнергии
Завтра по всей Украине планируют отключать свет 29 января 2026

Киев • УНН

 • 34 просмотра

30 января по всей Украине будут применять графики почасовых отключений и ограничения мощности. Причиной названы последствия российских атак на энергообъекты.

Завтра по всей Украине планируют отключать свет

Во всех областях Украины завтра будут выключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности, передает УНН.

Завтра, 30 января, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

По данным компании, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

В трех областях новые обесточивания из-за российских ударов, в Киеве временные графики, в Киевской области аварийные отключения - энергетики29.01.26, 12:13 • 4204 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина