Завтра по всій Україні планують вимикати світло 29 січня 2026

У всіх областях України завтра будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 30 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

