Завтра по всій Україні планують вимикати світло 29 січня 2026

13:51
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон29 січня, 08:32
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем29 січня, 09:05
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"29 січня, 09:33
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців15:15
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців15:15
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження28 січня, 07:00
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Марк Карні
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Іран
Китай
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу27 січня, 18:07
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times
Опалення

Завтра по всій Україні планують вимикати світло 29 січня 2026

Київ • УНН

 242 перегляди

30 січня по всій Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Причиною названо наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій Україні планують вимикати світло

У всіх областях України завтра будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.

Завтра, 30 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

У трьох областях нові знеструмлення через російські удари, у Києві тимчасові графіки, на Київщині аварійні відключення - енергетики29.01.26, 12:13 • 4236 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна