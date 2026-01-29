Завтра по всій Україні планують вимикати світло 29 січня 2026
Київ • УНН
30 січня по всій Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужності. Причиною названо наслідки російських атак на енергооб'єкти.
У всіх областях України завтра будуть вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності, передає УНН.
Завтра, 30 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
За даними компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
У трьох областях нові знеструмлення через російські удари, у Києві тимчасові графіки, на Київщині аварійні відключення - енергетики29.01.26, 12:13 • 4236 переглядiв