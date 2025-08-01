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Запускает «шахеды» по Украине: ГУР публикует данные руководителя бригады беспилотников ВС РФ

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Сотрудники ГУР установили и обнародовали данные представителя отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Соответствующая бригада осуществляет запуски беспилотников типа «шахед» по территории Украины и наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.

Запускает «шахеды» по Украине: ГУР публикует данные руководителя бригады беспилотников ВС РФ

По данным ГУР МО Украины, установлены данные командира бригады российской армии, запускающей "шахеды" по Украине. Военный преступник - представитель бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

ГУР МО Украины обнародует данные военного преступника — командира бригады российской армии, запускающей "шахеды" по Украине.

- говорится в сообщении.

По данным, которые объявила ГУР:

Военный преступник Руслан Негруб родился 4 января 1983 года.

Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17.04.2003 г. Моздокским РУВД Республики Северная Осетия-Алания. Выпускник Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища.

Подполковник ВС РФ Негруб Руслан Николаевич — командир отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокации — г. Кореновск, Краснодарский край).

Как объясняет Главное управление разведки:

Эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "шахед" по территории Украины. Ими агрессор наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.

- передает пресс-служба ведомства.

Напомним

Россия модернизирует дроны-камикадзе, меняя цвет и систему наведения, для преодоления РЭБ.

Накануне Киев мог быть атакован реактивными "шахедами".

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