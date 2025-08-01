Запускает «шахеды» по Украине: ГУР публикует данные руководителя бригады беспилотников ВС РФ
Киев • УНН
Сотрудники ГУР установили и обнародовали данные представителя отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Соответствующая бригада осуществляет запуски беспилотников типа «шахед» по территории Украины и наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.
По данным ГУР МО Украины, установлены данные командира бригады российской армии, запускающей "шахеды" по Украине. Военный преступник - представитель бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад".
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
ГУР МО Украины обнародует данные военного преступника — командира бригады российской армии, запускающей "шахеды" по Украине.
По данным, которые объявила ГУР:
Военный преступник Руслан Негруб родился 4 января 1983 года.
Паспорт: серия 9002 №447425, выдан 17.04.2003 г. Моздокским РУВД Республики Северная Осетия-Алания. Выпускник Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища.
Подполковник ВС РФ Негруб Руслан Николаевич — командир отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокации — г. Кореновск, Краснодарский край).
Как объясняет Главное управление разведки:
Эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа "шахед" по территории Украины. Ими агрессор наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население.
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