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Шахед-136

Запускає “шахеди” по Україні: ГУР публікує дані керівника бригади безпілотнків зс рф

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Співробітники ГУР встановили і оприлюднили дані представника окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ “каскад”. Відповідна бригада здійснює запуски безпілотників типу “шахед” по території України та завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.

Запускає “шахеди” по Україні: ГУР публікує дані керівника бригади безпілотнків зс рф

За даними ГУР МО України, встановлено дані командира бригади російської армії, що запускає "шахеди" по Україні. Воєнний злочинець - представник бригади безпілотної авіації ГРОМ "каскад".

 Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Деталі

ГУР МО України оприлюднює дані воєнного злочинця — командира бригади російської армії, що запускає "шахеди" по Україні.

- ідеться у дописі. 

За даними, які оголосила ГУР:

Воєнний злочинець руслан нєґруб народився 4 січня 1983 року.

Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. моздокським рувс республіки північна осетія-аланія. Випускник ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища.

Підполковник зс рф нєґруб руслан ніколаєвіч — командир окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокації — м. корєньовск, краснодарський край).

Як пояснює Головне управління розвідки:

Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу "шахед" по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.

- передає пресслужба відомства. 

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