Запускає “шахеди” по Україні: ГУР публікує дані керівника бригади безпілотнків зс рф
Київ • УНН
Співробітники ГУР встановили і оприлюднили дані представника окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ “каскад”. Відповідна бригада здійснює запуски безпілотників типу “шахед” по території України та завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.
За даними ГУР МО України, встановлено дані командира бригади російської армії, що запускає "шахеди" по Україні. Воєнний злочинець - представник бригади безпілотної авіації ГРОМ "каскад".
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
Деталі
ГУР МО України оприлюднює дані воєнного злочинця — командира бригади російської армії, що запускає "шахеди" по Україні.
За даними, які оголосила ГУР:
Воєнний злочинець руслан нєґруб народився 4 січня 1983 року.
Паспорт: серія 9002 №447425, виданий 17.04.2003 р. моздокським рувс республіки північна осетія-аланія. Випускник ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища.
Підполковник зс рф нєґруб руслан ніколаєвіч — командир окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "каскад" (в/ч 35666-Б, пункт дислокації — м. корєньовск, краснодарський край).
Як пояснює Головне управління розвідки:
Ця бригада здійснює запуски безпілотників типу "шахед" по території України. Ними агресор завдає ударів по цивільній та гуманітарній інфраструктурі, тероризуючи цивільне населення.
Нагадаємо
росія модернізує дрони-камікадзе, змінюючи колір і систему наведення, для подолання РЕБ.
Напередодні Київ міг бути атакований реактивними "шахедами".
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про випадки застосування рф реактивних дронів, що відображаються як крилаті ракети.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що здобуло чергові докази викрадення росіянами українських дітей із тимчасово окупованих територій