Киев • УНН
Верховная Рада рассматривает законопроект, запрещающий проезд транспортных средств по охраняемым территориям, за исключением дорог общего пользования, частных территорий и транспортных средств, используемых чиновниками, экологическими инспекторами, местными жителями и туристами по специально отведенным маршрутам.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет проезда транспортных средств по заповедным районам, кроме дорог общего пользования, улиц и дорог населенных пунктов, автодорог на частных территориях. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11024.
№11024-обеспечение защиты территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины. За основу (272)
Согласно законопроекту, в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда запрещается проезд механических транспортных средств, кроме дорог общего пользования, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, автомобильных дорог на частных территориях, за исключением транспортных средств:
Дополнение
В конце мая Кабинет министров внес в ВР Законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для нарушителей для водителей за нарушение нарушения правил охраны и использования заповедных территорий, в том числе и за проезд транспортных средств на заповедных территориях.
Штрафы для граждан составят от 8500 до 17000 гривен, а для должностных лиц – от 17000 до 25500 гривен.
Сейчас законопроект ожидает рассмотрения в Раде.
Напомним
В Украине нарабатывают механизмы предотвращения добычи полезных ископаемых на территориях природно-заповедного фонда, обеспечивая тщательные исследования и сбалансируя защиту окружающей среды с интересами бизнеса в соответствии со стандартами ЕС.
В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях29 февраля 2024, 14:00 • 34128 просмотров