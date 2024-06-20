Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет проезда транспортных средств по заповедным районам, кроме дорог общего пользования, улиц и дорог населенных пунктов, автодорог на частных территориях. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11024.

№11024-обеспечение защиты территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины. За основу (272) сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда запрещается проезд механических транспортных средств, кроме дорог общего пользования, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, автомобильных дорог на частных территориях, за исключением транспортных средств:

землепользователей и землевладельцев, на земельных участках которых расположены эти территории и объекты;

должностных лиц специальных подразделений Госэкоинспекции, исполнительных органов поселковых, сельских, городских советов, осуществляющих государственный контроль в сфере охраны окружающей природной среды, также правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, органов и учреждений здравоохранения, подразделений ВСУ;

общественных инспекторов по охране окружающей среды, осуществляющих общественный контроль в области охраны окружающей природной среды;

местных жителей в пределах хозяйственных зон национальных природных парков, региональных ландшафтных парков и буферных зон и зон антропогенных ландшафтов биосферных заповедников, которые используются ими для собственных нужд;

туристов, которые движутся по туристическим маршрутам.

Дополнение

В конце мая Кабинет министров внес в ВР Законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для нарушителей для водителей за нарушение нарушения правил охраны и использования заповедных территорий, в том числе и за проезд транспортных средств на заповедных территориях.

Штрафы для граждан составят от 8500 до 17000 гривен, а для должностных лиц – от 17000 до 25500 гривен.

Сейчас законопроект ожидает рассмотрения в Раде.

Напомним

В Украине нарабатывают механизмы предотвращения добычи полезных ископаемых на территориях природно-заповедного фонда, обеспечивая тщательные исследования и сбалансируя защиту окружающей среды с интересами бизнеса в соответствии со стандартами ЕС.

В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях