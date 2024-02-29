В Киеве запрещают соревнования и гонки на джипах и квадроциклах на заповедных территориях

В Киеве в пределах территорий природно-заповедного фонда вводят запрет на проведение соревнований, гонок, ралли, трофи-рейдов с использованием джипов и квадроциклов, сообщили в Киевсовете в четверг, пишет УНН.

Детали

"В пределах объектов и территорий природно-заповедного фонда будет запрещено проведение соревнований, гонок, ралли, трофи-рейдов с использованием джипов и квадроциклов. Такое решение было принято сегодня, 29 февраля, на пленарном заседании Киевсовета 69 депутатами", - говорится в сообщении.

Как отметила депутат Киевсовета Ксения Семенова, регулирование проведения соревнований, других мероприятий с использованием джипов и квадроциклов на заповедных территориях связано с сохранением природной среды и биоразнообразия этой природной зоны.

"В результате проведения соревнований, гонок, ралли, трофи-рейдов с использованием джипов и квадроциклов в пределах природно-заповедного фонда эти объекты и территории безвозвратно теряют свою экологическую ценность. Поэтому Киевский городской совет вводит на это запрет с целью предотвращения негативного влияния на экосистему, чтобы сохранить уникальные природные условия и виды. Использование джипов и квадроциклов приводит к уничтожению и порче объектов и территорий природно-заповедного фонда в пределах города. Во избежание этих последствий нам необходимо реализовать экологические права граждан путем усиления контроля в области охраны, сохранения объектов и территорий", - отметила Ксения Семенова.

Депутат добавила, что необходимо в первую очередь заботиться об окружающей среде, и защищать нашу природу от уничтожения.

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