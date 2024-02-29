У Києві забороняють змагання та перегони на джипах та квадроциклах на заповідних територіях
Київ • УНН
Київська міська рада заборонила проведення змагань, перегонів, ралі та трофі-рейдів за участю джипів та квадроциклів з метою збереження природного середовища та біорізноманіття на заповідних територіях.
У Києві у межах територій природно-заповідного фонду вводять заборону на проведення змагань, перегонів, ралі, трофі-рейдів з використанням джипів та квадроциклів, повідомили у Київраді у четвер, пише УНН.
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"У межах об'єктів та територій природно-заповідного фонду буде заборонено проведення змагань, перегонів, ралі, трофі-рейдів з використанням джипів та квадроциклів. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 29 лютого, на пленарному засіданні Київради 69 депутатами", - ідеться у повідомленні.
Як зазначила депутатка Київради Ксенія Семенова, регулювання проведення змагань, інших заходів з використанням джипів та квадроциклів на заповідних територіях пов'язане зі збереженням природного середовища та біорізноманіття цієї природної зони.
"У результаті проведення змагань, перегонів, ралі, трофі-рейдів з використанням джипів та квадроциклів у межах природно-заповідного фонду ці об’єкти та території безповоротно втрачають свою екологічну цінність. Тому Київська міська рада вводить на це заборону з метою запобігання негативному впливу на екосистему, щоб зберегти унікальні природні умови та види. Використання джипів та квадроциклів призводить до знищення та псування об'єктів та територій природно-заповідного фонду у межах міста. З метою уникнення цих наслідків нам необхідно реалізувати екологічні права громадян шляхом посилення контролю в галузі охорони, збереження об'єктів та територій", – наголосила Ксенія Семенова.
Депутатка додала, що необхідно в першу чергу дбати про навколишнє середовище, і захищати нашу природу від знищення.
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