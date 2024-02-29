У Києві забороняють змагання та перегони на джипах та квадроциклах на заповідних територіях

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10066 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71620 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155667 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153078 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126367 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134207 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85961 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93421 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99017 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89780 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5676 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6176 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5008 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 5234 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 4332 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153078 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224202 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373570 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309689 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417752 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 2986 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15037 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31893 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28677 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126367 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Києві забороняють змагання та перегони на джипах та квадроциклах на заповідних територіях

Київ • УНН

 • 34291 перегляди

Київська міська рада заборонила проведення змагань, перегонів, ралі та трофі-рейдів за участю джипів та квадроциклів з метою збереження природного середовища та біорізноманіття на заповідних територіях.

У Києві забороняють змагання та перегони на джипах та квадроциклах на заповідних територіях

У Києві у межах територій природно-заповідного фонду вводять заборону на проведення змагань, перегонів, ралі, трофі-рейдів з використанням джипів та квадроциклів, повідомили у Київраді у четвер, пише УНН.

Деталі

"У межах об'єктів та територій природно-заповідного фонду буде заборонено проведення змагань, перегонів, ралі, трофі-рейдів з використанням джипів та квадроциклів. Таке рішення було ухвалено сьогодні, 29 лютого, на пленарному засіданні Київради 69 депутатами", - ідеться у повідомленні.

Як зазначила депутатка Київради Ксенія Семенова, регулювання проведення змагань, інших заходів з використанням джипів та квадроциклів на заповідних територіях пов'язане зі збереженням природного середовища та біорізноманіття цієї природної зони. 

"У результаті проведення змагань, перегонів, ралі, трофі-рейдів з використанням джипів та квадроциклів у межах природно-заповідного фонду ці об’єкти та території безповоротно втрачають свою екологічну цінність. Тому Київська міська рада вводить на це заборону з метою запобігання негативному впливу на екосистему, щоб зберегти унікальні природні умови та види. Використання джипів та квадроциклів  призводить до знищення та псування об'єктів та територій природно-заповідного фонду у межах міста. З метою уникнення цих наслідків нам необхідно реалізувати екологічні права громадян шляхом посилення контролю в галузі охорони, збереження об'єктів та територій", – наголосила Ксенія Семенова.

Депутатка додала, що необхідно в першу чергу дбати про навколишнє середовище, і захищати нашу природу від знищення.

Збитки для екології України від російської агресії перевищили два трильйони гривень – Шмигаль31.01.24, 14:12 • 25770 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Київська міська рада
Україна
Київ
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46