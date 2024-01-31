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Збитки для екології України від російської агресії перевищили два трильйони гривень – Шмигаль

Збитки для екології України від російської агресії перевищили два трильйони гривень – Шмигаль

Київ • УНН

 • 25766 перегляди

Збитки для екології України від російської агресії перевищили два трильйони гривень

Сума збитків від російської агресії для еокології України вже перевищила два трильйони гривень і постійно зростає. Таку цифру озвучив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на форумі "United for Justice. United for Nature", пише УНН.

Прем’єр-міністр уточнив, що з початку російського вторгнення зафіксовано майже чотири тисячі російських злочинів проти довкілля.

"За інформацією Міндовкілля, під час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тисячі російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трлн гривень – щодня цифри зростають: горять наші ліси, знищується біорізноманіття, зникають заповідні зони.

Через обстріли утворились понад 750 тисяч тонн відходів руйнацій, якими забруднено 30 мільйонів гектарів території, а сотні тисяч квадратних кілометрів потенційно забруднені мінами та снарядами", - зазначив Шмигаль.

Додав, що у 2023 році вдалося повернути в експлуатацію понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.Цього року на предмет можливості ведення сільськогосподарської діяльності планують обстежити більше 500 тисяч гектарів.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше вже так само називав суму у два трильйони гривень збитків для українського довкілля. Остаточну цифру, за його словами, можна буде озвучити лише після повної деокупації українських земель і проведення на них усіх необхідних досліджень.

"Обстріли промислових споруд, транспортної інфраструктури та житлових будівель, воєнні дії окупантів на території лісів у Чорнобильській зоні відчуження, в акваторії Чорного й Азовського морів, а також руйнування систем водопостачання та каналізації, небезпечного поводження з відходами на тимчасово окупованих територіях призводять до широкомасштабних і серйозних екологічних проблем з довгостроковими наслідками для природи та здоров'я людей України.

Безпрецедентним стало вчинення росіянами катастрофи на Каховській гідроелектростанції, постійною є небезпека обстрілів хімічних заводів та об’єктів атомної енергетики тощо.

Станом на сьогодні, за попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії РФ складають понад 2 трильйони гривень. Однозначно ця сума буде в рази збільшена, коли Україна повністю звільнить українські території від російських загарбників та проведе всі необхідні екологічні експертизи та дослідження", - зазначав Олександр Рувін.

Збитки навколишньому середовищу через російську війну перевищили 56 мільярдів євро - ОП09.01.24, 09:15 • 27783 перегляди

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