Збитки навколишньому середовищу через російську війну перевищили 56 мільярдів євро - ОП

ukenru
29 березня, 17:57 • 149193 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 185263 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 168927 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 206447 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 179308 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 154044 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 159100 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150899 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 427134 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173255 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.4 м/с
49 %
747 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 97840 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 102396 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 101710 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 51291 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 87124 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 278515 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 427121 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 475921 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 481229 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 387886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 51291 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 185209 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 143278 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 136693 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 109907 перегляди
Актуальне
Збитки навколишньому середовищу через російську війну перевищили 56 мільярдів євро - ОП

Збитки навколишньому середовищу через російську війну перевищили 56 мільярдів євро - ОП

Київ • УНН

 • 27783 перегляди

Збитки, завдані російською війною довкіллю в Україні, перевищують 56 мільярдів євро; Україна прагне притягнути росію до відповідальності.

Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу від російської війни перевищив 56 мільярдів євро. Україна налаштована бути однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності за збитки, завдані довкіллю. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, повідомляє УНН із посиланням на сайт Президента. 

Деталі 

Відкриваючи засідання, Єрмак наголосив, що Україна зустріла Новий рік під масовані обстріли з боку росії.

"У цій жахливій, нічим не спровокованій і дуже жорстокій війні й далі гинуть наші люди, мирне населення та військові, а також страждає довкілля. Усі ці напади завдають величезної шкоди. Наприклад, після останньої атаки якість повітря в Києві значно погіршилася через високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів і пилу. Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу перевищив 56 мільярдів євро з понад 3300 задокументованими судовими справами", – сказав Єрмак. 

Він зазначив, що Україна рішуче налаштована бути однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності саме за збитки, завдані довкіллю. 

Важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу рф санкцій – Зеленський 08.01.24, 22:14 • 48444 перегляди

Єрмак подякував представникам Міжнародної робочої групи за значну роботу над створенням Природоохоронного договору для України. 

"Цей документ має стати посібником із боротьби з негативним впливом війни на природу. Не лише для України, а й для світу", – наголосив він. За словами Єрмака, попереду найскладніше завдання – імплементація договору як усередині України, так і за кордоном. 

Співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем, колишня міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем нагадала, що положення Природоохоронного договору є частиною української Формули миру. 

"Насамперед ця угода описує наявний стан речей: різноманітність і багатство природи України, а також шкоду, завдану війною", – зазначила вона.

Також, за словами Маргот Вальстрем, Природоохоронний договір міститиме уніфікований підхід до оцінки впливу російської війни в Україні на довкілля, визначатиме підходи до компенсації за заподіяну шкоду. 

Доповнення

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що сьогодні розслідується 280 кримінальних справ за фактом екоциду та екологічних воєнних злочинів, і російський агресор обов’язково має понести відповідальність за ці злочини. 

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що через забруднення повітря, спровоковане російськими обстрілами 29 грудня та 2 січня, Україна зазнала збитків на суму 400 тис. дол. За його словами, у повітря потрапило понад 5 тис. тонн діоксиду вуглецю.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,121.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,829.78