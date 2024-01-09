Збитки навколишньому середовищу через російську війну перевищили 56 мільярдів євро - ОП

Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу від російської війни перевищив 56 мільярдів євро. Україна налаштована бути однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності за збитки, завдані довкіллю. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, повідомляє УНН із посиланням на сайт Президента.

Деталі

Відкриваючи засідання, Єрмак наголосив, що Україна зустріла Новий рік під масовані обстріли з боку росії.

"У цій жахливій, нічим не спровокованій і дуже жорстокій війні й далі гинуть наші люди, мирне населення та військові, а також страждає довкілля. Усі ці напади завдають величезної шкоди. Наприклад, після останньої атаки якість повітря в Києві значно погіршилася через високу концентрацію продуктів горіння, хімікатів і пилу. Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу перевищив 56 мільярдів євро з понад 3300 задокументованими судовими справами", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що Україна рішуче налаштована бути однією з перших країн у світі, яка притягне агресора до відповідальності саме за збитки, завдані довкіллю.

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Єрмак подякував представникам Міжнародної робочої групи за значну роботу над створенням Природоохоронного договору для України.

"Цей документ має стати посібником із боротьби з негативним впливом війни на природу. Не лише для України, а й для світу", – наголосив він. За словами Єрмака, попереду найскладніше завдання – імплементація договору як усередині України, так і за кордоном.

Співголова Міжнародної робочої групи Маргот Вальстрем, колишня міністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем нагадала, що положення Природоохоронного договору є частиною української Формули миру.

"Насамперед ця угода описує наявний стан речей: різноманітність і багатство природи України, а також шкоду, завдану війною", – зазначила вона.

Також, за словами Маргот Вальстрем, Природоохоронний договір міститиме уніфікований підхід до оцінки впливу російської війни в Україні на довкілля, визначатиме підходи до компенсації за заподіяну шкоду.

Доповнення

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що сьогодні розслідується 280 кримінальних справ за фактом екоциду та екологічних воєнних злочинів, і російський агресор обов’язково має понести відповідальність за ці злочини.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що через забруднення повітря, спровоковане російськими обстрілами 29 грудня та 2 січня, Україна зазнала збитків на суму 400 тис. дол. За його словами, у повітря потрапило понад 5 тис. тонн діоксиду вуглецю.