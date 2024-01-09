Ущерб окружающей среде из-за российской войны превысил 56 миллиардов евро - ОП

Приблизительный подсчет ущерба окружающей среде от российской войны превысил 56 миллиардов евро. Украина настроена быть одной из первых стран в мире, которая привлечет агрессора к ответственности за ущерб, нанесенный окружающей среде. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время заседания Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, сообщает УНН со ссылкой на сайт Президента.

Детали

Открывая заседание, Ермак отметил, что Украина встретила Новый год под массированные обстрелы со стороны россии.

"В этой ужасной, ничем не спровоцированной и очень жестокой войне продолжают гибнуть наши люди, мирное население и военные, а также страдает окружающая среда. Все эти нападения наносят огромный ущерб. Например, после последней атаки качество воздуха в Киеве значительно ухудшилось из-за высокой концентрации продуктов горения, химикатов и пыли. Приблизительный подсчет ущерба окружающей среде превысил 56 миллиардов евро с более 3300 задокументированными судебными делами", - сказал Ермак.

Он отметил, что Украина решительно настроена быть одной из первых стран в мире, которая привлечет агрессора к ответственности именно за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Важно ликвидировать любые возможные схемы обхода рф санкций - Зеленский

Ермак поблагодарил представителей Международной рабочей группы за значительную работу над созданием Природоохранного договора для Украины.

"Этот документ должен стать пособием по борьбе с негативным влиянием войны на природу. Не только для Украины, но и для мира", - подчеркнул он. По словам Ермака, впереди самая сложная задача - имплементация договора как внутри Украины, так и за рубежом.

Сопредседатель Международной рабочей группы Маргот Вальстрем, бывший министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем напомнила, что положения Природоохранного договора являются частью украинской Формулы мира.

"Прежде всего это соглашение описывает существующее положение вещей: разнообразие и богатство природы Украины, а также ущерб, нанесенный войной", - отметила она.

Также, по словам Маргот Вальстрем, Природоохранный договор будет содержать унифицированный подход к оценке влияния российской войны в Украине на окружающую среду, определять подходы к компенсации за причиненный ущерб.

Дополнение

Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что сегодня расследуется 280 уголовных дел по факту экоцида и экологических военных преступлений, и российский агрессор обязательно должен понести ответственность за эти преступления.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отметил, что из-за загрязнения воздуха, спровоцированного российскими обстрелами 29 декабря и 2 января, Украина понесла убытки на сумму 400 тыс. долл. По его словам, в воздух попало более 5 тыс. тонн диоксида углерода.