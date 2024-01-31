Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен - Шмыгаль

Сумма ущерба от российской агрессии для экологии Украины уже превысила два триллиона гривен и постоянно растет. Такую цифру озвучил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на форуме "United for Justice. United for Nature", пишет УНН.

Премьер-министр уточнил, что с начала российского вторжения зафиксировано почти четыре тысячи российских преступлений против окружающей среды.

"По информации Минэкологии, во время полномасштабного вторжения зафиксировано почти 3,6 тысячи российских преступлений против окружающей среды. Враг нанес нам ущерб на сумму 2,2 трлн гривен - ежедневно цифры растут: горят наши леса, уничтожается биоразнообразие, исчезают заповедные зоны.

Из-за обстрелов образовались более 750 тысяч тонн отходов разрушений, которыми загрязнены 30 миллионов гектаров территории, а сотни тысяч квадратных километров потенциально загрязнены минами и снарядами", - отметил Шмыгаль.

Добавил, что в 2023 году удалось вернуть в эксплуатацию более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В этом году на предмет возможности ведения сельскохозяйственной деятельности планируют обследовать более 500 тысяч гектаров.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее уже так же называл сумму в два триллиона гривен убытков для украинской окружающей среды. Окончательную цифру, по его словам, можно будет озвучить только после полной деоккупации украинских земель и проведения на них всех необходимых исследований.

"Обстрелы промышленных сооружений, транспортной инфраструктуры и жилых зданий, военные действия оккупантов на территории лесов в Чернобыльской зоне отчуждения, в акватории Черного и Азовского морей, а также разрушение систем водоснабжения и канализации, опасного обращения с отходами на временно оккупированных территориях приводят к широкомасштабным и серьезным экологическим проблемам с долгосрочными последствиями для природы и здоровья людей Украины.

Беспрецедентным стало совершение россиянами катастрофы на Каховской гидроэлектростанции, постоянной является опасность обстрелов химических заводов и объектов атомной энергетики и тому подобное.

На сегодня, по предварительным подсчетам, убытки для экологии Украины от военной агрессии рф составляют более 2 триллионов гривен. Однозначно эта сумма будет в разы увеличена, когда Украина полностью освободит украинские территории от российских захватчиков и проведет все необходимые экологические экспертизы и исследования", - отмечал Александр Рувин.

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