Заборона "джипінгу" на природоохоронних територіях: Рада попередньо ухвалила законопроєкт
Київ • УНН
Верховна Рада розглядаэ законопроєкт, що забороняє проїзд транспортних засобів по охоронюваних територіях, за винятком доріг загального користування, приватних територій і транспортних засобів, які використовуються чиновниками, екологічними інспекторами, місцевими жителями і туристами за спеціально відведеними маршрутами.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону проїзду транспортних засобів по заповідним районам, крім доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів, автошляхів на приватних територіях. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11024.
№11024 - забезпечення захисту територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. За основу (272)
Відповідно до законопроєкту, у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду забороняється проїзд механічних транспортних засобів, крім доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, автомобільних доріг на приватних територіях, за винятком транспортних засобів:
- землекористувачів та землевласників, на земельних ділянках яких розташовані ці території та об’єкти;
- посадових осіб спеціальних підрозділів Держекоінспекції, виконавчих органів селищних, сільських, міських рад, які здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, також правоохоронних органів, аварійно-рятувальних служб, органів та закладів охорони здоров’я, підрозділів ЗСУ;
- громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища;
- місцевих жителів у межах господарських зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та буферних зон і зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, які використовуються ними для власних потреб;
- туристів, які рухаються туристичними маршрутами.
Доповнення
Наприкінці травня Кабінет міністрів вніс до ВР законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для порушників для водіїв за порушення порушення правил охорони та використання заповідних територій, зокрема і за проїзд транспортних засобів на заповідних територіях.
Штрафи для громадян становитимуть від 8500 до 17000 гривень, а для посадових осіб – від 17000 до 25500 гривень.
Наразі законопроєкт очікує розгляду в Раді.
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