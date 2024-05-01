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Щоб не допустити видобутку корисних копалин у заповідниках: в Україні напрацюють механізм

Щоб не допустити видобутку корисних копалин у заповідниках: в Україні напрацюють механізм

Київ • УНН

 • 16715 перегляди

Україна розробляє механізми запобігання видобутку корисних копалин у природних заповідниках після громадського резонансу щодо запланованого видобутку корисних копалин на природоохоронних територіях, забезпечуючи ретельні дослідження та збалансовуючи захист довкілля з інтересами бізнесу відповідно до стандартів ЄС.

В Україні напрацьовують механізми запобігання видобутку корисних копалин на територіях природно-заповідного фонду. Про це УНН повідомляє з посилання на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

На початку 2024 року Державна служба геології та надр України виставила на аукціон спецдозволи на видобуток корисних копалин на родовищах "Мак" на Рівненщині та Старовижівське на Волині. Це викликало резонанс серед громадськості. Адже землі, на яких планували видобувати надра, мають природоохоронну та культурну цінність 

- йдеться в повідомленні.

У Міндовкіллі пояснили, що це значить.

У першу чергу, про недостатнє дослідження даних про лот перед винесенням його на аукціон. У результаті - під ризик потрапляють об'єкти природно-заповідного фонду чи інші цінні об'єкти. А інвестор-переможець аукціону не може реалізувати спецдозвіл, за який він фактично вже сплатив кошти державі. Відповідно, це негативно впливає на формування іміджу держави 

- пояснили в Міндовкіллі.

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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець провів нараду з головою Держгеонадр Романом Опімахом, представниками комітету з питань надрокористування при Європейській бізнес-асоціації, Геологічної інвестиційної групи, Асоціації газовидобувних компаній України. Вони обговорили шляхи вирішення цього питання.

Важливо, щоб держава ще до розміщення лота на аукціоні, повною мірою досліджувала питання наявності будь-яких обмежень на право здійснення видобутку надр, і лише після цього ухвалювала рішення щодо проведення аукціону. Тоді держава буде впевнена в тому, що немає потенційних ризиків для цінних природоохоронних територій, тож не буде порушений баланс природних екосистем, інвестор впевнений, що зможе реалізувати своє право 

- зазначив Стрілець.

За його словами, саме так мають працювати відносини між державою та бізнесом у сфері надрокористування. Саме це і є Сервісною Службою, замість застарілої пострадянської моделі.

Від колег найближчим часом очікую конструктивні пропозиції для внесення на розгляду Кабінет Міністрів України відповідних рішень та схвалення наказів Міндовкілля. Сьогодні ми не можемо гаяти час на шляху до ЄС та того, аби стати повноправним учасником європейської стратегії European Critical Raw Materials Act 2030

 - сказав Стрілець.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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