Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  42146 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  54703 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  93267 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  98417 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  102881 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124823 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120056 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128245 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154600 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов

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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
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Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

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Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм

Украина разрабатывает механизмы предотвращения добычи полезных ископаемых в природных заповедниках после общественного резонанса относительно запланированной добычи полезных ископаемых на природоохранных территориях, обеспечивая тщательные исследования и балансируя защиту окружающей среды с интересами бизнеса в соответствии со стандартами ЕС.

Общество •   •  4115 просмотра
Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм

Перед поминальными днями ГСЧС советует проверять кладбища на безопасность через местные органы власти

Перед посещением кладбищ в поминальные дни гражданам следует проконсультироваться с местными властями, чтобы убедиться, что кладбища были проверены на наличие взрывных устройств и являются безопасными.

Общество •   •  4003 просмотра
Перед поминальными днями ГСЧС советует проверять кладбища на безопасность через местные органы власти

В 2024 году полицейские уже зафиксировали почти 50 тыс. случаев управления в нетрезвом состоянии

За первые четыре месяца 2024 года полиция уже зафиксировала почти 50 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что почти на 4 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общество •   •  3951 просмотра
В 2024 году полицейские уже зафиксировали почти 50 тыс. случаев управления в нетрезвом состоянии

Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов

Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов.

Общество •   •  4843 просмотра
Беги ради победы: благотворители инициируют Лигу забегов

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит комплексные экспертизы, включая биологические и трасологические исследования, для выявления контрабандных сигарет и подделок известных брендов.

Общество •   •  21818 просмотра
Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

У Кейт Миддлтон, принцессы Уэльской, диагностировали рак, и она проходит курс лечения, в то время как принц Уильям заверил общественность, что они "в порядке", пока она борется с болезнью.

Новости Мира •   •  5220 просмотра
Принц Уильям поделился новостями о Кейт Миддлтон на фоне ее борьбы с болезнью

С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили более 490 000 взрывоопасных предметов, в том числе 3 352 авиационные бомбы, обследовав при этом около 129 000 гектаров территории.

Война •   •  6168 просмотра
С начала полномасштабного вторжения саперы ГСЧС обезвредили более 490 тысяч взрывоопасных предметов

Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления

Коллаборационисты незаконно захватывают и продают российским "инвесторам" украинские земли на Азовском побережье, в частности пансионаты, базы отдыха и рекреационные зоны.

Война •   •  7343 просмотра
Коллаборационисты распродают земли Азовского побережья российским "инвесторам" - Центр сопротивления

"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в западной афганской провинции Герат, в результате которого погибло шесть человек, включая имама, и один человек был ранен.

Новости Мира •   •  5999 просмотра
"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане

Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"

Глава НАТО Столтенберг заявил, что доверие Украины к союзникам "пошатнулось" из-за задержек в поставках вооружений, и призвал к разработке многолетнего плана, в котором будут четко определены вклады помощи Украине, ожидаемые от каждого союзника.

Война •   •  9779 просмотра
Столтенберг: из-за задержек в поставках оружия доверие Украины к союзникам по НАТО "пошатнулось"