Чтобы не допустить добычи полезных ископаемых в заповедниках: в Украине наработают механизм

В Украине нарабатывают механизмы предотвращения добычи полезных ископаемых на территориях природно-заповедного фонда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В начале 2024 года Государственная служба геологии и недр Украины выставила на аукцион спецразрешения на добычу полезных ископаемых на месторождениях "Мак" в Ровенской области и Старовыжевское на Волыни. Это вызвало резонанс среди общественности. Ведь земли, на которых планировали добывать недра, имеют природоохранную и культурную ценность - говорится в сообщении.

В Минприроды объяснили, что это значит.

В первую очередь, о недостаточном исследовании данных о лоте перед вынесением его на аукцион. В результате - под риск попадают объекты природно-заповедного фонда или другие ценные объекты. А инвестор-победитель аукциона не может реализовать специальное разрешение, за которое он фактически уже уплатил средства государству. Соответственно, это негативно влияет на формирование имиджа государства - объяснили в Минприроды.

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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец провел совещание с председателем Госгеонедр Романом Опимахом, представителями комитета по вопросам недропользования при Европейской бизнес-ассоциации, Геологической инвестиционной группы, Ассоциации газодобывающих компаний Украины. Они обсудили пути решения этого вопроса.

Важно, чтобы государство еще до размещения лота на аукционе, в полной мере исследовало вопрос наличия каких-либо ограничений на право осуществления добычи недр, и только после этого принимало решение о проведении аукциона. Тогда государство будет уверено в том, что нет потенциальных рисков для ценных природоохранных территорий, поэтому не будет нарушен баланс природных экосистем, инвестор уверен, что сможет реализовать свое право - отметил Стрелец.

По его словам, именно так должны работать отношения между государством и бизнесом в сфере недропользования. Именно это и является Сервисной Службой, вместо устаревшей постсоветской модели.