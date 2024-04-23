С пользованием лесом и недрами больше всего разоблаченных преступных групп - экологическая прокуратура

За три года работы экологических прокуратур разоблачено более сотни преступных групп. Больше всего в сфере лесопользования - 67 и недропользования - 24. Об этом сообщил руководитель Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора Борис Индиченко во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

Всего за время деятельности экологических прокуратур разоблачена 101 организованная преступная группа и преступная организация. Больше всего в сфере лесопользования - 67 и недропользования - 24 - сказал Индиченко.

Приводя пример таких преступлений, Индиченко напомнил о случае с незаконной рубкой столетних дубов на территории зоны отчуждения в пределах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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"Последний пример. Специализированной экологической прокуратурой сообщено о подозрении ряду лиц, в том числе экс-руководителю государственного специализированного предприятия, двум правоохранителям и нескольким частным предпринимателям. Которые в составе организованной группы осуществили незаконные рубки столетних дубов на территории зоны отчуждения в пределах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Нанесенный ущерб оценен в 59 миллионов гривен", - рассказал Индиченко.

С 2021 года выросло количество расследований нарушения экологического законодательства до 8-9 тыс.

Справка

Решение о введении экологической специализации прокуроров было принято в марте 2021 года. 23 апреля - в Офисе Генпрокурора была создана Специализированная экологическая прокуратура. А с сентября такие же прокуратуры заработали в областных прокуратурах.