Подозреваемых в незаконной вырубке дубов в Чернобыльском заповеднике будут держать под стражей до суда - прокуратура

Суд избрал меры пресечения пятерым участникам организованной группы, которые подозреваются в незаконной рубке дубов на территории Чернобыльского заповедника. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что по ходатайству прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд города Киева избрал руководителю ГСП "Северная Пуща", трем предпринимателям и полицейскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В качестве альтернативы суд назначил каждому залог в размере 12 млн грн.

Напомним

Должностные лица государственного лесохозяйственного предприятия организовали незаконную вырубку 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, нанеся ущерб на сумму более 59 миллионов гривен.