С 2021 года выросло количество расследований нарушения экологического законодательства до 8-9 тыс.

В Украине до создания экологических прокуратур ежегодно в ЕРДР вносилось по 6 тыс. сообщений о фактах нарушения экологического законодательства. В последние годы их количество возросло до 8-9 тыс. Об этом сообщила заместитель Генерального прокурора Виктория Литвинова во время брифинга, передает УНН.

До создания экологических прокуратур ежегодно в Единый реестр досудебных расследований вносилось по 6 тысяч сообщений о фактах нарушения экологического законодательства. В течение последних лет их количество возросло до 8-9 тысяч - сообщила Литвинова.

По ее словам, с 2021 года прослеживается устойчивая тенденция к увеличению количества направленных в суд обвинительных актов.

Если до создания экологических прокуратур, например в 2020 году, количество направленных в суд обвинительных актов составляло 1,4 тыс, то в прошлом году на треть больше - 1,9 тыс. Больше всего в сфере охраны растительного мира (853, что на 12% больше 2022 года), животного мира (429, что на + 15% больше 2022 года), недр (200, что на 3% больше 2022 года) - рассказала Литвинова.

На Киевщине предприятие загрязнило тушами животных более 1,3 гектара земель

Она отметила, что в основном, это не малозначительные факты.

В отдельных случаях речь идет о многомиллионных убытках окружающей среде, которые длились годами, и именно введенная специализация позволила быстро и качественно завершить досудебное расследование и направить уголовные производства в суд

Литвинова отметила, что почти в четыре раза выросла сумма установленных убытков - с 600 млн грн до 2,36 млрд грн.

Уже в этом году в суд направлено более 700 уголовных производств, а установленная сумма убытков превысила 8,7 млрд грн, что почти в 15 раз больше, чем за весь 2020 год. Тенденция к росту наблюдается и по приговорам, которых в 2023 году судами вынесено более 1100 приговоров. И это на 37% больше, чем до создания экологических прокуратур (2020 год - 811) - сообщила Литвинова

Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр

Справка

Решение о введении экологической специализации прокуроров было принято в марте 2021 года. 23 апреля - в ОГП была создана Специализированная экологическая прокуратура. А с сентября такие же прокуратуры заработали в областных прокуратурах.