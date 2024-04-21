Ущерб окружающей среде от российских атак превышает 2,4 трлн грн - министр

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в интервью во время телемарафона Единые новости отметил, что актуальные данные российских преступлений обновляются в приложении "Эко-угроза". По данным министра, на сегодня ущерб окружающей среде, который нанесла Россия, составляет более 2,4 трлн гривен, передает УНН.

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Там есть данные и о количественных, и о качественных показателях, и об ущербе окружающей среде. На сегодня ущерб окружающей среде уже более 2,4 трлн гривен, это более 4200 случаев преступлений против окружающей среды министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец

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