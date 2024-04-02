На Киевщине предприятие загрязнило тушами животных более 1,3 гектара земель

В Киевской области разоблачили руководителя филиала государственного предприятия "Укрветсанзавод", которое загрязнило тушами умерших животных более 1,3 га земель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора руководителю филиала госпредприятия на Киевщине сообщено о подозрении в загрязнении и порче земель отходами, вредными для жизни, здоровья людей и окружающей среды, и злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, директор одного из филиалов "Укрветсанзавода", которое специализируется на переработке и утилизации отходов животного происхождения, организовал преступную схему получения прибыли под видом утилизации отходов животных.

Несмотря на то, что мощности предприятия не позволяли принимать и утилизировать большое количество отходов животного происхождения, руководитель принимал их в объеме, превышающем предельную норму. В том числе на утилизацию принимали побочные продукты животного происхождения, непригодные для переработки.

При этом чиновник получал деньги за якобы переработку просроченного продовольствия в корм для животных и удобрения. Фактически же такие отходы размещались на территории предприятия и на коммунальных земельных участках за его пределами.

С целью прикрытия таких преступных действий отходы сжигали и засыпали землей. По результатам проведенных осмотров выявлено 1,3 гектара засоренных отходами земель. В отобранных образцах почвы установлено превышение содержания показателей веществ серы, суперфосфата, хрома, меди, цинка. Ущерб окружающей среде за загрязнение и засорение земель составил более 1 млн грн, - отмечают в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Напомним

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