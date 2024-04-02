На Киевщине предприятие загрязнило тушами животных более 1,3 гектара земель

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  40577 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  44179 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  57908 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  53157 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  88455 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  119235 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117633 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118468 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  174205 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107058 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

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Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине

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ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

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В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

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В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

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За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  174205 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  447297 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  419357 просмотра

На Киевщине предприятие загрязнило тушами животных более 1,3 гектара земель

Руководитель предприятия загрязнил более 1,3 га земли, незаконно сбрасывая и сжигая туши животных в Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  2580 просмотра
На Киевщине предприятие загрязнило тушами животных более 1,3 гектара земель

Силы обороны отбили 4 штурма на левобережье Днепра и потопили лодку россиян

Украинские военные удержали позиции и уничтожили более сотни россиян во время восьми попыток российских штурмов на нескольких направлениях в районе проведения операции Объединенных сил, а также уничтожили 57 единиц российского вооружения и военной техники.

Война •   •  5886 просмотра
Силы обороны отбили 4 штурма на левобережье Днепра и потопили лодку россиян

Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине

В оккупированной Херсонской области россияне принудительно создают пропагандистские "музеи" в школах, чтобы промывать мозги детям, искажая реальность и изображая оккупантов как "освободителей".

Война •   •  5334 просмотра
Оккупанты развивают сеть "школьных музеев сво" на Херсонщине

ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

Массированные ракетные и беспилотные удары россии по гражданским объектам и критически важной энергетической инфраструктуре в Украине являются ответом Путина тем, кто считает, что мир с ним возможен, отмечают в Еврокомиссии.

Война •   •  10485 просмотра
ЕС об атаках рф на ГЭС: ответ путина всем, кто все еще считает, что мир с ним возможен

В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

Комплексы самообслуживания на всех станциях киевского метрополитена возобновили работу после временной остановки из-за технических неисправностей.

Общество •   •  9755 просмотра
В столичном метро возобновили работу комплексов самообслуживания после технических неисправностей

В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

В Черкассах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mazda и автобуса, в результате которого пассажир легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Криминал и ЧП •   •  9060 просмотра
В Черкассах автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавший

На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания

17-летний парень погиб после того, как на него обвалилась часть стены заброшенного здания в Тернопольской области.

Общество •   •  9945 просмотра
На Тернопольщине на 17-летнего парня упала часть стены здания

Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу

В Украинском институте национальной памяти объяснили, что экспертная комиссия только приняла решение о необходимости демонтажа Арки дружбы народов. Реализация этого решения и учет советов экспертной комиссии УИНП зависит от городской власти и Министерства культуры и информационной политики.

политика •   •  10516 просмотра
Демонтаж Арки дружбы народов: Институт нацпамяти объяснил решение комиссии по монументу

российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg

Три российских танкера с нефтью "Сокол" стоят на якоре вблизи индийских портов, что свидетельствует о возобновлении торговли российской нефтью с Индией, несмотря на санкции США.

Новости Мира •   •  8534 просмотра
российская нефть "Сокол" возвращается в порты Индии, несмотря на санкции США - Bloomberg

За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен

В 1 квартале в Государственный бюджет Украины было уплачено 136,8 млрд гривен таможенных платежей, а Налоговая служба перечислила в сводный бюджет 401,5 млрд гривен.

Экономика •   •  9079 просмотра
За первый квартал 2024 года Государственная таможенная служба и Налоговая перечислили в бюджеты всех уровней 538,3 млрд гривен