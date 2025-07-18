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Заложил взрывчатку возле авто прокурора в Днепре: агент фсб получил 15 лет лишения свободы

Киев • УНН

 • 1798 просмотра

Суд признал жителя Полтавщины виновным в государственной измене и терроризме. Мужчина подорвал автомобиль прокурора в Днепре, в результате чего потерпевший получил ранения.

Заложил взрывчатку возле авто прокурора в Днепре: агент фсб получил 15 лет лишения свободы

Суд признал жителя Полтавской области виновным в государственной измене, совершении террористического акта и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Подробности

Прокуроры доказали, что мужчина был завербован россиянами через Telegram. По указанию куратора он установил взрывное устройство возле автомобиля прокурора в одном из районов города Днепр.

В результате взрыва, произошедшего 6 июня 2025 года, владелец автомобиля – прокурор – получил ранения. Задержанный в ходе следствия признал вину и дал показания на другого соучастника.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении другого подозреваемого продолжается досудебное расследование.

Напомним

Двое агентов российских спецслужб, корректировавших удары по Николаеву и Харькову, были приговорены к 15 годам лишения свободы.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Полтавская область
Днепр
Николаев
Харьков
Tesla
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