Заложил взрывчатку возле авто прокурора в Днепре: агент фсб получил 15 лет лишения свободы

Суд признал жителя Полтавской области виновным в государственной измене, совершении террористического акта и незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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Прокуроры доказали, что мужчина был завербован россиянами через Telegram. По указанию куратора он установил взрывное устройство возле автомобиля прокурора в одном из районов города Днепр.

В результате взрыва, произошедшего 6 июня 2025 года, владелец автомобиля – прокурор – получил ранения. Задержанный в ходе следствия признал вину и дал показания на другого соучастника.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении другого подозреваемого продолжается досудебное расследование.

Напомним

Двое агентов российских спецслужб, корректировавших удары по Николаеву и Харькову, были приговорены к 15 годам лишения свободы.