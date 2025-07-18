Заклав вибухівку біля авто прокурора у Дніпрі: агент фсб отримав 15 років позбавлення волі

Суд визнав жителя Полтавської області винним у державній зраді, вчиненні терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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Прокурори довели, що чоловік був завербований росіянами через Telegram. За вказівкою куратора він встановив вибуховий пристрій поблизу автомобіля прокурора в одному з районів міста Дніпро.

Внаслідок вибуху, який стався 6 червня 2025 року, власник автомобіля – прокурор – отримав поранення. Затриманий під час слідства визнав вину і надав покази на іншого співучасника.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щодо іншого підозрюваного триває досудове розслідування.

Нагадаємо

Двоє агентів російських спецслужб, які коригували удари по Миколаєву і Харкову, були засуджені до 15 років позбавлення волі.