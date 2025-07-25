Законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП могут проголосовать уже на следующей неделе - нардепы

Голосование за законопроект №13533 об усилении полномочий НАБУ и САП состоится в Верховной Раде (ВР) на следующей неделе. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, информирует УНН.

Детали

По его словам, внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят законопроект, "очень вероятно" состоится "где-то между 29-31 июля".

Очевидно, что это должно быть сразу и за основу и в целом - спрогнозировал Железняк.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что предварительно, внеочередное заседание Верховной Рады может состояться уже во вторник, 29 июля.

Напомним

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского по усилению полномочий НАБУ и САП будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании.

Ранее Зеленский сообщил, что согласовал текст нового законопроекта для укрепления правопорядка, независимости антикоррупционных органов и защиты от российского влияния.

Восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости: НАБУ и САП призвали Раду принять законопроект Зеленского