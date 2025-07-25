Законопроєкт про посиленення повноважень НАБУ та САП можуть проголосувати вже наступного тижня - нардепи

Голосуванння за законопроєкт №13533 про посиленення повноважень НАБУ та САП відбудеться у Верховній Раді (ВР) наступного тижня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує УНН.

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За його словами, позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглянуть законопроєкт, "дуже ймовірно" відбудеться "десь між 29-31 липня".

Очевидно, що це має бути одразу і за основу і в цілому - спрогнозував Железняк.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що попередньо, позачергове засідання Верховної Ради може відбутися вже у вівторок, 29 липня.

Нагадаємо

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що законопроєкт Президента України Володимира Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні.

Раніше Зеленський повідомив, що погодив текст нового законопроєкту для зміцнення правопорядку, незалежності антикорупційних органів та захисту від російського впливу.

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