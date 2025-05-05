Законопроект Гетманцева может стать искусственным препятствием на пути Украины в ЕС - политолог

Законопроект председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) может значительно навредить евроинтеграционным стремлениям Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН выразил политолог Виктор Бобыренко.

Мы идем сейчас семимильными, как говорится, шагами в Европейский Союз, потому что раз нас не берут в НАТО, то европейцы, как альтернативу, видят Украину в Европейском Союзе. Чтобы таким образом, в том числе, оккупанту показать, что Украина – это часть Европы, по крайней мере, в пределах тех территорий, которые мы контролируем. И любые действия, которые будут подрывать нашу способность вступить в Европу или стать препятствием нам в сотрудничестве с МВФ, являются явлениями позорными, это как минимум - отметил Боиренко.

По его мнению, законодательные инициативы, вроде законопроекта Гетманцева, которые противоречат украинскому законодательству и Конституции, а также обязательствам, которые взяла на себя Украина перед Международным валютным фондом, создают искусственные препятствия для нашего пути в Европейский Союз.

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Бобыренко подчеркнул, что принятие законопроектов, противоречащих европейским принципам, - не единичный случай в Украине. "Очень часто уже такое бывало в Украине, что власть одной рукой делает одно, а другой делает другое. Есть громкие заявления о нашем пути в ЕС, зато мы создаем такую нормативную базу, которая это делает невозможным. И раз такая у нас нормативная база, то это и может быть, может стать нашим реальным препятствием, или по крайней мере оттянуть время нашего вступления в Европейский Союз", — предостерег политолог.

Бобыренко надеется, что в итоге проект Гетманцева будет доработан. "Надеюсь, что этот законопроект будет вычищен через правки. И когда он будет проголосован, то там не будет никаких технических ловушек", - отметил эксперт.

Добавим

Главное научно-экспертное управление ВР раскритиковало законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов. По выводам экспертов, документ содержит системные нарушения действующего законодательства, правовую неопределенность, противоречит Конституции Украины и его невозможно оценить на соответствие обязательствам Правительства перед МВФ.

Напомним

Ранее УНН писал, что после детального изучения документа стало понятно, что предложенные Гетманцевым изменения в законодательство в части деятельности ФГВФЛ противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное обжалование и справедливый суд. Кроме того, законодательная инициатива Гетманцев нарушает ряд действующих законов и создает большие коррупционные риски. Кроме того, законопроект Гетманцева противоречит обязательствам, взятым Украиной перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках действующей программы финансирования.

Основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко раскритиковал законопроект Гетманцева в части ограничения сроков для обжалования в судах решений ФГВФЛ до 1 месяца. По его словам, это противоречит общим принципам гражданского законодательства и создает предпосылки для злоупотреблений ответственными должностными лицами. Юрист подчеркнул, что это не соответствует статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также противоречит практике Европейского суда по правам человека, требующей обеспечения разумных сроков для обращения в суд.

Председатель ОО "Независимое антикоррупционное бюро Украины" Арсен Маринушкин считает, что законопроект Гетманцева лоббистский и является попыткой создать удобную правовую реальность для ФГВФЛ.

"Уже не впервые наблюдаю тревожную тенденцию в законотворчестве, когда в специальных законах авторы пытаются устанавливать "исковую давность" там, где ее по определению быть не может. По моему мнению с одной стороны это юридическая манипуляция, чтобы оправдать Фонд гарантирования за возможные ошибки, а с другой элементарное непонимание правовых основ", - отметил Арсен Маринушкин.